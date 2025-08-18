Heidelberg – Kurfürsten-Anlage: Sperrungen vom 25. August bis 5. September vor ehemaligem Bauhaus-Areal



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An der Kurfürsten-Anlage 7 in der Weststadt beginnen am Montag, 25. August 2025, Bauarbeiten zur Trennung des Fernwärme- und Gashausanschlusses. Sie sind notwendig, um die geplanten Abrissarbeiten im ehemaligen Bauhaus-Areal vorzubereiten.

Bis voraussichtlich Freitag, 5. September 2025, müssen sich Passantinnen, Passanten und Autofahrende auf Einschränkungen einstellen:

– Der Geh- und Radweg wird in diesem Bereich komplett gesperrt.

– Zudem fällt auf der Fahrbahn die rechte Spur weg.

– Für Fußgängerinnen, Fußgänger und Radfahrende wird eine gesicherte Überführung eingerichtet.

– Busse und Bahnen sind von der Maßnahme nicht betroffen.

Weitere städtische Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr sind online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.



Quelle: Stadt Heidelberg