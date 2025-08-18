Heidelberg – Auf ein “Espresso mit Eckart Würzner“ am Mittwoch, 20. August, in die Weststadt! Das Stadtoberhaupt Heidelbergs lädt Bürger und Bürger zum Austausch am Wilhelmsplatz ein

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner lädt in seiner Reihe „Espresso mit Eckart Würzner“ Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 20. August 2025, von 15 bis 16.30 Uhr zum Austausch in das Marktmeisterhäuschen am Wilhelmplatz in der Weststadt ein. Oberbürgermeister Würzner möchte in lockerer Atmosphäre mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils ins Gespräch kommen und sich über ihre Fragen, Wünsche und Ideen austauschen. Das Gespräch findet in offener Runde statt und bietet allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dadurch die Möglichkeit, auch die Anregungen anderer Menschen aus dem Stadtteil zu erfahren, sich mit ihnen auszutauschen und miteinander zu diskutieren. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr Informationen gibt es auch im Internet unter www.heidelberg.de/oberbürgermeister.

Quelle: Stadt Heidelberg