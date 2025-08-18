Edenkoben – Bitburger Verbandspokal des SWFV – Auslosung der 4. Runde

Edenkoben/ Metropolregion Rhein-Neckar. Die Spannung im Bitburger Verbandspokal des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) steigt: Die Auslosung der 4. Runde ist erfolgt. Dabei wurden die noch im Wettbewerb verbliebenen 32 Mannschaften in zwei regionale Töpfe eingeteilt.
4. Runde ist für den 03.09.2025 terminiert
Die Spiele der 4. Runde sind für den 03. September 2025 angesetzt, müssen jedoch bis spätestens 10. September 2025 ausgetragen werden. Im Anschluss der 4. Runde wird am Montag, 15. September 2025 um 16:00 Uhr die Achtelfinalbegegnungen ausgelost, bei der sich entscheidet, welche Teams weiterhin vom großen Traum im Bitburger Verbandspokal träumen dürfen.
Die Begegnungen in der Übersicht
Topf 1:
VfR Baumholder – TSV Schott Mainz
SKC Barbaros Mainz – SV Gonsenheim
VfL Gundersheim – VfR Grünstadt
SG Kirn/Kirn-Sulzbach – TuS Marienborn
SV Gimbsheim – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied
SV Buhlenberg – TSV Gau-Odernheim
SVW Mainz – SG Hüffelsheim
SC 07 Idar-Oberstein – VfR Wormatia Worms
Topf 2:
TSG Wolfstein-Roßbach – SV Hermersberg
TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim – FC Speyer 09
SG Rieschweiler – FC Arminia Ludwigshafen
TuS 07 Steinbach – FV Dudenhofen
SC Hauenstein – FC Bienwald Kandel
TuS Bedesbach-Patersbach – SV Büchelberg
TB Jahn Zeiskam – FK 03 Pirmasens
SV Steinwenden – TuS Mechtersheim
Quelle SWFV Edenkoben