Edenkoben – Bitburger Verbandspokal des SWFV – Auslosung der 4. Runde

Edenkoben/ Metropolregion Rhein-Neckar. Die Spannung im Bitburger Verbandspokal des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) steigt: Die Auslosung der 4. Runde ist erfolgt. Dabei wurden die noch im Wettbewerb verbliebenen 32 Mannschaften in zwei regionale Töpfe eingeteilt.

4. Runde ist für den 03.09.2025 terminiert

Die Spiele der 4. Runde sind für den 03. September 2025 angesetzt, müssen jedoch bis spätestens 10. September 2025 ausgetragen werden. Im Anschluss der 4. Runde wird am Montag, 15. September 2025 um 16:00 Uhr die Achtelfinalbegegnungen ausgelost, bei der sich entscheidet, welche Teams weiterhin vom großen Traum im Bitburger Verbandspokal träumen dürfen.

Die Begegnungen in der Übersicht

Topf 1:

VfR Baumholder – TSV Schott Mainz

SKC Barbaros Mainz – SV Gonsenheim

VfL Gundersheim – VfR Grünstadt

SG Kirn/Kirn-Sulzbach – TuS Marienborn

SV Gimbsheim – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied

SV Buhlenberg – TSV Gau-Odernheim

SVW Mainz – SG Hüffelsheim

SC 07 Idar-Oberstein – VfR Wormatia Worms

Topf 2:

TSG Wolfstein-Roßbach – SV Hermersberg

TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim – FC Speyer 09

SG Rieschweiler – FC Arminia Ludwigshafen

TuS 07 Steinbach – FV Dudenhofen

SC Hauenstein – FC Bienwald Kandel

TuS Bedesbach-Patersbach – SV Büchelberg

TB Jahn Zeiskam – FK 03 Pirmasens

SV Steinwenden – TuS Mechtersheim

Quelle SWFV Edenkoben