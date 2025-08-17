Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kolpingsfamilie Wiesloch lädt ihre Mitglieder und Freunde herzlich ein zum gemütlichen Treffen bei der Minigolfanlage, Parkstraße 2, 69168 Wiesloch am Donnerstag 21.08.2025 um 18 Uhr.
Weitere Informationen finden Sie auf
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-wiesloch/
Wiesloch – Kolpingsfamilie lädt ein zum Treffen bei Minigolfanlage
