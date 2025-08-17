Waldsee – Geopfalz prüft alternative Standorte für eine Geothermieanlage



Waldsee/Metropolregion Rhein-Neckar – In Abstimmung mit der Ortsgemeinde Waldsee hat geopfalz GmbH & Co. KG in den vergangenen Monaten die Ansiedlung einer Geothermieanlage im Gewerbemischgebiet „In den Fahrgärten“ geprüft. Aufgrund des unzureichenden Rücklaufs der Verkaufsangebote kann dort keine ausreichende Fläche erworben werden, sodass geopfalz von diesem Standort Abstand nimmt und Alternativen untersucht.

Die Projektgesellschaft geopfalz, eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Speyer und der Stadt Schifferstadt, benötigt eine Fläche von zirka 25.000 Quadratmetern, um dort zunächst einen Bohrplatz und später ein Betriebsgebäude zu errichten. Nach Erwerb der Flächen für den Bohrplatz werden die erforderlichen Genehmigungen bei der Bergbehörde beantragt. Nach aktuellem Stand soll die Bohrphase im vierten Quartal 2026 beginnen und voraussichtlich anderthalb Jahre dauern. Der Regelbetrieb soll nach Fertigstellung der obertätigen Anlagen im Frühjahr 2029 starten. Alle Planungen unterliegen Anpassungen, die sich aus dem weiteren Projektverlauf ergeben.

geopfalz und ihre kommunalen Gesellschafter legen von Anfang an großen Wert auf den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, politischen Entscheidungsträgern sowie der Öffentlichkeit. Das Unternehmen setzt auf eine frühzeitige, transparente und offene Kommunikation. Bereits in der Vergangenheit hat geopfalz gemeinsam mit den kommunalen Gesellschaftern verschiedene Formate genutzt, um über das Projekt zu informieren. Seit Mai 2025 fördert geopfalz den Austausch in Waldsee proaktiv – etwa durch die Vorstellung des Projekts in Einwohnerversammlungen, Gemeinderatssitzungen sowie durch Informationsveranstaltungen für Eigentümerinnen und Eigentümer, Anwohnerinnen und Anwohner sowie für interessierte Bürgerinnen und Bürger. geopfalz führt diese transparente Kommunikation fort. „Wir möchten miteinander statt übereinander sprechen“, sagen die Geschäftsführer Claire Weihermüller und Jörg Uhde.

Hintergrundinfo: geopfalz ist eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Speyer und der Stadt Schifferstadt, gegründet 2023. Im interkommunalen Geothermie-Projekt „Rhein-Pfalz“ nutzt das Unternehmen die hervorragenden geologischen Voraussetzungen in der Aufsuchungserlaubnis für Geothermie, um langfristig erneuerbare, klimaneutrale und preisgünstige Wärme für die regionale Versorgung bereitzustellen – sowohl für die heutige Bevölkerung als auch für zukünftige Generationen. Bis 2029 soll eine Geothermieanlage errichtet werden, die den Kommunen eine nachhaltige und preisstabile Wärmeversorgung sichert.

geopfalz wird im Rahmen des Demonstrationsvorhabens agEnS eine innovative Bohrstrategie umsetzen. Das vom Ministerium für Wirtschaft und Energie gefördertes Projekt soll die seismischen Risiken dauerhaft minimieren und zu einer Steigerung der Wirtschaftlichkeit führen.

Gegen die Geothermieanlage in Waldsee gibt es sehr viele Bürgerproteste.

Weitere Informationen gibt es unter www.geopfalz.de

Text von Geopfalz und Michael Sonnick

Foto : Gegen die Geothermieanlage in Waldsee gibt es sehr viele Bürgerproteste (Foto Michael Sonnick)