Speyer – Römerberg – VIDEO NACHTRAG – zum Horror-Crash mit 3 Toten

Speyer / Römerberg – / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem tragischen Verkehrsunfall im Bereich Speyer / Römerberg auf der B9 mit drei Todesopfern und einer weiteren 20-jährigen Mitfahrerin die schwer verletzt wurde durch eine Falschfahrerin, hat MRN-News nun den Videonachtrag veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen den Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften an der Unglücksstelle. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen weiterhin.



https://youtu.be/DnopUatdbRc Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.

MRN-News wird über die weiteren Entwicklungen berichten.