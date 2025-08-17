  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

17.08.2025, 21:57 Uhr

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streitigkeiten in Kleingartenanlage münden in Handgemenge


Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmorgen gegen 09:15 Uhr gerieten zwei 36 und 56 Jahre alte Männer in einer Kleingartenanlage in der Südlichen Ringstraße in Sinsheim aneinander.

Im Rahmen der Streitigkeiten soll der 56-Jährige ein Messer gezückt und den jüngeren Kontrahenten damit bedroht haben. Im folgenden Gerangel trugen beide Männer leichte Blessuren in Form von Beulen, Prellungen und einem lockeren Zahn davon. Die eintreffenden Polizeieinsatzkräfte konnten die Auseinandersetzung letztlich beenden. Was Auslöser des Streits war, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Dielheim – A6 – Vollsperrung nach Unfall

    • Dielheim – A6 – Vollsperrung nach Unfall
      BAB6/Dielheim/Balzfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 15:20 Uhr kam es auf der A6 von Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn in Höhe von Balzfeld zu einem Verkehrsunfall. Hier hatte ein 27-jähriger Fahrer eines Ford Transit vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen die rechte Schutzplanke geprallt. Im weiteren Verlauf wurde er nach links ... Mehr lesen»

      • Speyer – Römerberg – VIDEO NACHTRAG – zum Horror-Crash mit 3 Toten

    • Speyer – Römerberg – VIDEO NACHTRAG – zum Horror-Crash mit 3 Toten
      Speyer / Römerberg – / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem tragischen Verkehrsunfall im Bereich Speyer / Römerberg auf der B9 mit drei Todesopfern und einer weiteren 20-jährigen Mitfahrerin die schwer verletzt wurde durch eine Falschfahrerin, hat MRN-News nun den Videonachtrag veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen den Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften an der Unglücksstelle. Die ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis / Römerberg – NACHTRAG – Horror-Crash mit drei Toten auf B9

    • Rhein-Pfalz-Kreis / Römerberg – NACHTRAG – Horror-Crash mit drei Toten auf B9
      Rhein-Pfalz-Kreis – Römerberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 16.08.2025, kam es gegen 23:38 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B9. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 64-Jährige aus Oberderdingen mit ihrem Fahrzeug die B9 aus Richtung Germersheim kommend in Fahrtrichtung Speyer. Hierbei fuhr sie jedoch auf der Richtungsfahrbahn in Richtung Germersheim in entgegengesetzter ... Mehr lesen»

      • Rhein-Neckar-Kreis – Zweiter Albtraum – Schlange unter dem Bett

    • Rhein-Neckar-Kreis – Zweiter Albtraum – Schlange unter dem Bett
      Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Nachdem Falschfahrer auf der B9, gibt es nun eine weitere Albtraummeldung “Schlange unter einem Bett” INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am vergangenen Freitagnachmittag wurde der Polizei eine “Schlange” in einer Wohnung im Kleinen Schloßweg in Wilhelmsfeld, gemeldet. Eine Anwohnerin teilte kurz nach 17:00 Uhr mit, dass sie in ihrem Schlafzimmer ... Mehr lesen»

      • Dudenhofen / Römerberg – Albtraum auf der B9 – Frontalzusammenstoß durch Falschfahrer

    • Dudenhofen / Römerberg – Albtraum auf der B9 – Frontalzusammenstoß durch Falschfahrer
      Dudenhofen / Römerberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 16.08.2025, gegen 23.30 Uhr, kam es auf der B9 Ludwigshafen in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen Dudenhofen-Römerberg und Schwegenheim zu einem Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß. Ein PKW befuhr die B9 in falsche Fahrtrichtung und kollidierte mit einem anderen PKW frontal und ungebremst. Auf beiden Richtungsfahrbahnen befinden sich Trümmerteile und ein ... Mehr lesen»

      • Landau – Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

    • Landau – Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht
      Landau – Minfeld / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich der Straße Im Leisengarten gemeldet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich in Feldrandlage Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, welche in den letzten beiden Kalenderwochen verdächtige ... Mehr lesen»

      • Germersheim – Taser-Einsatz nach Verkehrsunfallflucht

    • Germersheim – Taser-Einsatz nach Verkehrsunfallflucht
      Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Ein Zeuge beobachtete am Freitag, gegen 20:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an einem Einkaufsmarkt in Sondernheim. Die Polizeibeamten suchten die Halteranschrift des Unfallverursachers auf. Anhand der Personenbeschreibung konnte der 44-jährige Lebensgefährte der Halterin als verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden. Dieser war sichtlich alkoholisiert. Nachdem die Beamten ihm die Mitnahme zur Blutprobe eröffneten, ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – E-Scooter Fahrer schwer verletzt

    • Frankenthal – E-Scooter Fahrer schwer verletzt
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 15.08.2025 ereignete sich gegen 20 Uhr in der Benderstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 17-jährige Fahrer des E-Scooters den Radweg parallel zur Benderstraße, aus Richtung Europaring kommend in Richtung Albrecht-Dürer-Ring. An der Fußgängerampel in Höhe Meergartenweg überquerte dieser, trotz rot zeigender Lichtzeichenanlage, die ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Nach MRN-News-Bericht: KVD vor Ort bei Hochhaus in Oggersheim – Wasserversorgung über Fahrstuhl

    • Ludwigshafen – Nach MRN-News-Bericht: KVD vor Ort bei Hochhaus in Oggersheim – Wasserversorgung über Fahrstuhl
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet, stehen derzeit in Oggersheim Mieter eines Hochhauses in der Adolf-Kolping-Strasse ohne funktioníerende Wasserversorgung da. Der Vermieter/Betreiber des Wohnhauses ist weder für die Mieter noch für die Presse oder Behörden erreichbar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach dem heutigen Notfallbericht auf MRN-News.de ist aktuell der KVD vor Ort. Eine temporäre Wasserversorgung über den ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Skandalös: Dringender Hilferuf – 68 Familien seit 11.08.2025 ohne Wasser in Hochhaus in Adolf-Kolping-Strasse – Mitten im Hochsommer keine Wasserversorgung – Betreiber sieht keinen Grund für Eile – Lehnt Notfall-Wasserversorgung durch TWL ab

    • Ludwigshafen – Skandalös: Dringender Hilferuf – 68 Familien seit 11.08.2025 ohne Wasser in Hochhaus in Adolf-Kolping-Strasse – Mitten im Hochsommer keine Wasserversorgung – Betreiber sieht keinen Grund für Eile – Lehnt Notfall-Wasserversorgung durch TWL ab
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar News – Es ist ein Skandal ohnesgleichen. Mitten im Hochsommer bei 35 – 38 Grad stehen Mieter eines Hochhauses in der Adolf-Kolping-Strasse in Ludwigshafen ohne funktioníerende Wasserversorgung da. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote MRN-News.de erreichte ein Hilferuf der Mieter des Hochhauses Adolf-Kolping-Strasse 35, dass seit dem 11./12. August die Wasserversorgung nicht funktioniert und ... Mehr lesen»

