Mannheim: Auf frischer Tat beim Diebstahl ertappt



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – n den frühen Morgenstunden des Sonntages, gegen 00:20 Uhr, versuchte ein 25-jähriger Mann aus einem geparkten Pkw (Audi) einen Diebstahl zu begehen. Der Pkw wurde zuvor in einem, am Mannheimer Luisenring befindlichen, Parkhaus abgestellt.

Der “Dieb” wurde allerdings noch im Fahrzeug sitzend durch den rückkehrenden Fahrzeug-Führer auf frischer Tat angetroffen. Jener verständigte auch zeitgleich die Polizei. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung konnte der 25-Jährige auch gleich festgenommen und zum Zwecke der weiteren strafprozessualen Maßnahmen zum Polizeirevier transportiert werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte der 25-jährige Mann wieder das Revier verlassen. Er sieht nun einer Anzeige entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim