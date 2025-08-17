Ludwigshafen – Polizeieinsatz nach Häuslicher Gewalt



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagabend, dem 16.08.2025, gegen 21:00 Uhr, geriet ein Ehepaar aus Ludwigshafen in Streit, woraufhin der 46-Jährige seine 44-jährige Ehefrau zunächst schubste und sie dann bedrohte und beleidigte.

Die 44-jährige flüchtete mit ihren zwei Kindern zu den Nachbarn. Dem 46-jährigen Ehemann wurde ein Kontakt- und Annäherungsverbot zu seiner Ehefrau ausgestellt. Er musste die Wohnung verlassen. Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren. Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung. Daneben finden Sie unter https://s.rlp.de/e5hTU . Ansprechpartnerinnen und Hilfsangebote für Frauen mit Gewalterfahrung. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz