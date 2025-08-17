Ludwigshafen – Körperverletzung am Berliner Platz



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, den 17.08.2025 gegen 02:15 Uhr wurde die Polizei über eine verletzte Person am Berliner Platz in Kenntnis gesetzt.

Die Person konnte durch Polizeikräfte angetroffen werden, hierbei wurde eine Wunde am Kopf festgestellt. Der Verletzte gab an, dass vier männliche Personen aus ihm unbekanntem Grund auf ihn eingeschlagen hätten. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Schwarze Haare, alle im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, einer habe ein weißes T-Shirt mir orangenen Akzenten getragen, ein weiterer Täter habe ein schwarzes T-Shirt getragen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Der Geschädigte wurde lediglich leicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz