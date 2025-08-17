Landau – Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Landau – Minfeld / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich der Straße Im Leisengarten gemeldet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich in Feldrandlage Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, welche in den letzten beiden Kalenderwochen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße Im Leisengarten gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. Um sich gegen Einbrüche besser schützen zu können gibt die Polizei folgenden Hinweise: -Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. -Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. -Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. -Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. -Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. -Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. Weitere Informationen finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken