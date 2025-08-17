Hirschberg – Klarer Sieg gegen Hongkong



Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L schlägt die Handball

Nationalmannschaft aus Honkong mit 32:26

Es sind ungewohnte Töne in der Heinrich-Beck Halle; lautstark feuern sich die Spieler der

Nationalmannschaft an. Die über 100 Besucher in der Halle verstehen jedenfalls nur chinesisch; auch wenn die

Hongkonger genau genommen kantonesisch sprechen. Was alle aber ohne Worte spüren ist das große Engagement,

mit dem die Spieler dabei sind. „Die rennen aber ganz schön schnell“, kommen bewundernde Kommentare von der

Tribüne. Die Gäste sind hoch motiviert und geben alles, letztlich aber behalten die Handballer der S3L souverän die

Oberhand.

Um Sieg oder Niederlage ging es bei diesem Spiel aber ohnehin nicht, sondern vielmehr um Freundschaft. „Wir sind

hier großartig empfangen worden“, freut sich Kim Ekdahl Du Rietz, der Trainer der Nationalmannschaft. Die S3L hatte

die Gäste zuvor zu einem gemeinsamen Frühstück nach Leutershausen in das Café Modeblüte eingeladen. 10 Tage

waren die Spieler in Deutschland, in dieser Zeit absolvierten sie insgesamt sechs Spiele. Darunter auch eines gegen

die Junglöwen. Das endete immerhin mit einem Unentschieden. „Das hat mich für meine Jungs sehr gefreut“,

schmunzelt Kim Ekdahl Du Rietz. Er selbst spielte bei den Rhein-Neckar Löwen, bevor er vor fünf Jahren nach

Hongkong zog. Der ehemalige schwedische Nationalspieler wollte damals ein neues Kapitel in seinem Leben

aufschlagen und weitere Sprachen lernen. An der Universität in Hongkong spielte er dann Handball und es dauerte

nicht lange, bis er Trainer der Nationalmannschaft wurde.

Mittlerweile spricht er so gut kantonesisch, dass er sich völlig problemlos mit seinen Spielern unterhalten kann. Viele

von ihnen sind zum ersten Mal in Europa und begeistert von der Gastfreundschaft. „Wir sind von Herzen dankbar“,

sagt der Trainer, „wird sind überall extrem gut aufgenommen worden“. Neben dem Handball begeisterten sich die

Asiaten vor allem für Heidelberg. Eine Sightseeing-Tour war dort natürlich Pflicht. „Es war für meine Jungs eine ganz

fantastische Zeit“, weiß Kim Ekdahl Du Rietz, auch wenn es rein sportlich nicht so überragend lief.

„Das Spiel gegen die S3L war das sechste in Folge“, erklärt der Coach, entsprechend seien die Spieler auch schon

etwas unkonzentriert und nicht mehr ganz so fit gewesen. Ähnliches hat auch Florian Taafel für seine Mannschaft

empfunden. „Wir hatten eine anstrengende Woche mit 4 Testspielen“, erläutert der S3L-Trainer, „auch bei uns war die

Energie nicht mehr ganz so auf der Höhe, da sind uns einige leichtsinnige Fehler passiert“.

Insgesamt aber ist Florian Taafel mit seinen Jungs sehr zufrieden. „Das ist einfach eine geile Mannschaft“, schwärmt

er, „ich würde gerne noch viel mehr Zeit mit ihnen verbringen, alle sind gut drauf und jeder hat Bock“. Die Mannschaft

hat alle Testspiele klar gewonnen, auch gegen Gegner wie Heilbronn-Horkheim, die HG Oftersheim/Schwetzingen

oder gegen die Salamander Kornwestheim. Alles Mannschaften, die man in der Staffel Süd der dritten Handball-Liga

wieder treffen wird. „Wir sind bereit für diese Runde“, sagt Florian Taafel selbstbewusst, „wir sind gut drauf und alle

sind fit“. Jeder habe seine Rolle in der Mannschaft gefunden.

Es kann also losgehen; am Samstag, den 23. August steht das erste Auswärtsspiel gegen den TV Bittenfeld an;

Anwurf dort ist um 19:30 Uhr. Zum ersten Heimspiel am 30. August erwarten die Bergsträßer die SG Pforzheim-

Eutingen. Anwurf in der Heinrich-Beck Halle ist ebenfalls um 19:30 Uhr. Ein Spiel gegen die Heimatstadt des neuen

Trainers, auf das er sich ebenfalls freut. Das Saisonziel in der dritten Liga in der spielstarken Staffel Süd ist für den

sportlichen Leiter Mark Wetzel klar: „Wir wollen wieder souverän im oberen Tabellendrittel mitspielen und qualitativ

hochwertigen Handball zeigen, der unsere Fans begeistert“.

Dauerkarten für die kommende Saison können in der Geschäftsstelle in Großsachsen vorbestellt werden. Diese ist zu

den Geschäftszeiten (Di, Do, Fr, 10-13 Uhr) oder per Mail: office_gro@s3l-handball@com oder telefonisch unter

06201/56243 erreichbar. feh

S3L Handball: Lukás Lúba, Moritz Mangold, Sven Schreiber (1), Lukas Gutsche (1), Stefan Salger (2), Niklas Krämer (4),

Fabian Schwarzer (5), Sebastian Seitz (1), Hannes Weindl (1), Jakob Leun (2), Lucas Bauer (1), Leon Keller (1), Max Preller (5), Maximilian Kessler (8).