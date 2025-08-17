Heidelberg: Körperverletzung in der Altstadt



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:30 Uhr in der Heidelberger Hauptstraße auf Höhe der Heiliggeistkirche zunächst zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen.

Im weiteren Verlauf wurde ein 31-Jähriger aus Konstanz aus einer Personengruppe heraus durch einen bislang unbekannten Täter mit einem Faustschlag ins Gesicht traktiert und hierbei in Form einer Prellung leicht verletzt. Hierauf ergriff die Gruppe des Aggressors die Flucht und konnte auch durch die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei nicht mehr aufgenommen werden.

Der Geschädigte wurde noch vor Ort von einem RTW medizinisch versorgt und konnte seinen Weg dann fortsetzen. Eine griffige Personenbeschreibung zum unbekannten Täter liegt bislang nicht vor. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim