Dielheim – A6 – Vollsperrung nach Unfall

BAB6/Dielheim/Balzfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 15:20 Uhr kam es auf der A6 von Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn in Höhe von Balzfeld zu einem Verkehrsunfall. Hier hatte ein 27-jähriger Fahrer eines Ford Transit vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen die rechte Schutzplanke geprallt. Im weiteren Verlauf wurde er nach links abgewiesen, wo sich das Fahrzeug überschlug und vor der dortigen Betongleitwand auf der Seite zum Liegen kam. Aufgrund der Kollisionen bzw. des Schleuderns, verlor der Fahrzeugführer mehrere OSB-Platten und Säcke mit Putz, die sich über die Fahrbahn verteilten. Der Fahrer konnte sich alleine aus seinem umgekippten Fahrzeug befreien und wurde beim Unfallgeschehen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 18.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn war im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Aufgrund der Tatsache, dass einige Verkehrsteilnehmer unberechtigt eine sogenannte “schwarze Abfahrt” auf der Autobahn in der Nähe der Unfallstelle nutzten, kam es zu mehreren Beinaheunfällen. Erst eine Sperrung dieser Abfahrt durch Polizeieinsatzkräfte führte zur Beseitigung dieser Gefahr. Ob möglicherweise eine Überladung des Fahrzeug zum Platzen des Reifens geführt hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, geführt werden.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Speyer / Römerberg – / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem tragischen Verkehrsunfall im Bereich Speyer / Römerberg auf der B9 mit drei Todesopfern und einer weiteren 20-jährigen Mitfahrerin die schwer verletzt wurde durch eine Falschfahrerin, hat MRN-News nun den Videonachtrag veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen den Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften an der Unglücksstelle. Die ... Mehr lesen»
- Rhein-Pfalz-Kreis – Römerberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 16.08.2025, kam es gegen 23:38 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B9. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 64-Jährige aus Oberderdingen mit ihrem Fahrzeug die B9 aus Richtung Germersheim kommend in Fahrtrichtung Speyer. Hierbei fuhr sie jedoch auf der Richtungsfahrbahn in Richtung Germersheim in entgegengesetzter ... Mehr lesen»
- Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Nachdem Falschfahrer auf der B9, gibt es nun eine weitere Albtraummeldung “Schlange unter einem Bett” INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am vergangenen Freitagnachmittag wurde der Polizei eine “Schlange” in einer Wohnung im Kleinen Schloßweg in Wilhelmsfeld, gemeldet. Eine Anwohnerin teilte kurz nach 17:00 Uhr mit, dass sie in ihrem Schlafzimmer ... Mehr lesen»
- Dudenhofen / Römerberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 16.08.2025, gegen 23.30 Uhr, kam es auf der B9 Ludwigshafen in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen Dudenhofen-Römerberg und Schwegenheim zu einem Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß. Ein PKW befuhr die B9 in falsche Fahrtrichtung und kollidierte mit einem anderen PKW frontal und ungebremst. Auf beiden Richtungsfahrbahnen befinden sich Trümmerteile und ein ... Mehr lesen»
- Landau – Minfeld / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich der Straße Im Leisengarten gemeldet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich in Feldrandlage Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, welche in den letzten beiden Kalenderwochen verdächtige ... Mehr lesen»
- Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Ein Zeuge beobachtete am Freitag, gegen 20:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an einem Einkaufsmarkt in Sondernheim. Die Polizeibeamten suchten die Halteranschrift des Unfallverursachers auf. Anhand der Personenbeschreibung konnte der 44-jährige Lebensgefährte der Halterin als verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden. Dieser war sichtlich alkoholisiert. Nachdem die Beamten ihm die Mitnahme zur Blutprobe eröffneten, ... Mehr lesen»
- Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 15.08.2025 ereignete sich gegen 20 Uhr in der Benderstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 17-jährige Fahrer des E-Scooters den Radweg parallel zur Benderstraße, aus Richtung Europaring kommend in Richtung Albrecht-Dürer-Ring. An der Fußgängerampel in Höhe Meergartenweg überquerte dieser, trotz rot zeigender Lichtzeichenanlage, die ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet, stehen derzeit in Oggersheim Mieter eines Hochhauses in der Adolf-Kolping-Strasse ohne funktioníerende Wasserversorgung da. Der Vermieter/Betreiber des Wohnhauses ist weder für die Mieter noch für die Presse oder Behörden erreichbar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach dem heutigen Notfallbericht auf MRN-News.de ist aktuell der KVD vor Ort. Eine temporäre Wasserversorgung über den ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar News – Es ist ein Skandal ohnesgleichen. Mitten im Hochsommer bei 35 – 38 Grad stehen Mieter eines Hochhauses in der Adolf-Kolping-Strasse in Ludwigshafen ohne funktioníerende Wasserversorgung da. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote MRN-News.de erreichte ein Hilferuf der Mieter des Hochhauses Adolf-Kolping-Strasse 35, dass seit dem 11./12. August die Wasserversorgung nicht funktioniert und ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.(tb) In einer packenden Begegnung hat sich der VfR Mannheim gegen den Oberliga-Spitzenreiter 1. CfR Pforzheim im Elfmeterschießen durchgesetzt. Vincent Hofer war es, der den entscheidenden Strafstoß verwandelte und alle, die es mit dem VfR halten, in einen Begeisterungstaumel versetzte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Pforzheim präsentierte sich von Beginn an hellwach und setzte bereits nach ... Mehr lesen»
Speyer – Römerberg – VIDEO NACHTRAG – zum Horror-Crash mit 3 Toten
Rhein-Pfalz-Kreis / Römerberg – NACHTRAG – Horror-Crash mit drei Toten auf B9
Rhein-Neckar-Kreis – Zweiter Albtraum – Schlange unter dem Bett
Dudenhofen / Römerberg – Albtraum auf der B9 – Frontalzusammenstoß durch Falschfahrer
Landau – Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht
Germersheim – Taser-Einsatz nach Verkehrsunfallflucht
Frankenthal – E-Scooter Fahrer schwer verletzt
Ludwigshafen – Nach MRN-News-Bericht: KVD vor Ort bei Hochhaus in Oggersheim – Wasserversorgung über Fahrstuhl
Ludwigshafen – Skandalös: Dringender Hilferuf – 68 Familien seit 11.08.2025 ohne Wasser in Hochhaus in Adolf-Kolping-Strasse – Mitten im Hochsommer keine Wasserversorgung – Betreiber sieht keinen Grund für Eile – Lehnt Notfall-Wasserversorgung durch TWL ab
Mannheim – Pokalthriller im Rhein-Neckar-Stadion – VfR zieht nach Elfmeterschießen ins Viertelfinale ein
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-