Dielheim – A6 – Vollsperrung nach Unfall

BAB6/Dielheim/Balzfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 15:20 Uhr kam es auf der A6 von Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn in Höhe von Balzfeld zu einem Verkehrsunfall. Hier hatte ein 27-jähriger Fahrer eines Ford Transit vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen die rechte Schutzplanke geprallt. Im weiteren Verlauf wurde er nach links abgewiesen, wo sich das Fahrzeug überschlug und vor der dortigen Betongleitwand auf der Seite zum Liegen kam. Aufgrund der Kollisionen bzw. des Schleuderns, verlor der Fahrzeugführer mehrere OSB-Platten und Säcke mit Putz, die sich über die Fahrbahn verteilten. Der Fahrer konnte sich alleine aus seinem umgekippten Fahrzeug befreien und wurde beim Unfallgeschehen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 18.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn war im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Aufgrund der Tatsache, dass einige Verkehrsteilnehmer unberechtigt eine sogenannte “schwarze Abfahrt” auf der Autobahn in der Nähe der Unfallstelle nutzten, kam es zu mehreren Beinaheunfällen. Erst eine Sperrung dieser Abfahrt durch Polizeieinsatzkräfte führte zur Beseitigung dieser Gefahr. Ob möglicherweise eine Überladung des Fahrzeug zum Platzen des Reifens geführt hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, geführt werden.

