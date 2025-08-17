Altrip – Beregnungsmaschine bei Altrip außer Kontrolle



Altrip/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Sonntagmorgen, 17.08.2025, gegen 04:40 Uhr, stellte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt eine offensichtlich außer Kontrolle geratene Beregnungsmaschine auf einem Feld neben der K13 zwischen Altrip und dem Campinggebiet “Auf der Au” fest, die offensichtlich auf Grund falscher Einstellung einen starken Wasserstrahl in die Baumkronen am Fahrbahnrand und quer über die Fahrbahn spritzte.

Hierdurch kam es zu heftigem Astbruch und dadurch zu einer starken Verunreinigung der Fahrbahn auf ca. 300m Länge durch Laub, Blätter und Äste, versetzt mit viel Wasser. Auf Grund der Gefährlichkeit wurde die Feuerwehr Altrip verständigt, die die Maschine abstellen konnte und die gröbsten Verunreinigungen beseitigte. Zur gründlichen Reinigung wurde zudem der Landesbetrieb Mobilität hinzugezogen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen