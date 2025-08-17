Altrip – Abgelenkt gegen Baum gefahren



Altrip/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Samstagabend (16.08.2025, 19:00 Uhr) endete die Autofahrt einer 33-Jährigen an einem Baum neben der K13, ungefähr in Höhe des Rheinauenhofes.

Wahrscheinlich wegen der Nutzung ihres Handys ist die junge Frau ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen dortigen Baum geprallt. Während ihr VW Polo einen Totalschaden erlitt, wurde die Fahrerin mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen