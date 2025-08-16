Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt



Schönbrunn/Metropolregion Rhein-Neckar – Weil ein 22-jähriger Fahrer eines BMW 1er nur sehr zögerlich auf die Anhaltesignale “Stopp Polizei” reagierte, wurde er heute in den frühen Morgenstunden gegen 01:25 Uhr im Bereich der Häusserstraße in Schönbrunn durch Beamte des Polizeireviers Eberbach gestoppt.

Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Fahrers sowie eine leicht verwaschene Aussprache. Auf die Frage nach einem Warndreieck begab sich der junge Mann schwankend zum Kofferraum, wo er sich jedoch mehr für ein dort befindliches Netz als für das gesuchte Warndreieck interessierte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, nahmen den Fahrzeugschlüssel an sich und zogen den Führerschein des 22-Jährigen vorläufig ein.

Schlimmere Folgen einer Trunkenheitsfahrt konnten durch das polizeiliche Einschreiten womöglich präventiv verhindert werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim