Rimbach – Neuer Bahnhaltepunkt Rimbach-Schulzentrum – Planmäßige Nutzungsaufnahme



Rimbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres erfolgt am Montag, dem 18. August 2025, die Nutzungsaufnahme des neuen Haltepunkts Rimbach-Schulzentrum an der Weschnitztalbahn durch die DB InfraGO. Die Fertigstellung erfolgt damit planmäßig und bietet künftig vor allem Schülerinnen und Schülern der benachbarten Martin-Luther-Schule eine deutlich kürzere und komfortablere Anbindung an den Schienenpersonennahverkehr.

Das Projekt wurde gemeinsam von der DB InfraGO, dem Land Hessen, dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar, dem Kreis Bergstraße und der Gemeinde Rimbach realisiert. Durch diese enge Kooperation konnte eine moderne und bedarfsgerechte Infrastruktur geschaffen werden, die optimal auf die Anforderungen vor Ort abgestimmt ist.

Der neue Haltepunkt ergänzt den bestehenden Bahnhof Rimbach um eine zweite Station im Ort und verbessert die Erreichbarkeit des südlichen Gemeindegebiets. Er verfügt über einen 100 Meter langen, 55 Zentimeter hohe Bahnsteig so dass ein stufenloser Einstieg in die Fahrzeuge möglich ist. Zur Ausstattung gehören ein Wetterschutzhaus, energieeffiziente LED-Beleuchtung, ein taktiles Wegeleitsystem für blinde und sehbehinderte Fahrgäste sowie ein dynamischer Schriftanzeiger für aktuelle Fahrgastinformationen.

Die fußläufige Erschließung des Schulzentrums wird durch die bereits vorhandene Fußgängerbrücke über die Weschnitz gewährleistet, die das Schulzentrum direkt mit dem neuen Bahnhaltepunktverbindet.

Künftig wird durch die Gemeinde Rimbach zudem noch eine barrierefreie Rampe installiert sowie eine neue Park & Ride-Anlage am Bahnhaltepunkt geschaffen, die die Anfahrt mit dem Auto und den Umstieg auf den Zug erleichtern soll.

Quelle: Verkehsverbund Rhein-Neckar GmbH