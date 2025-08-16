Rhein-Pfalz-Kreis – Rhein-Pfalz-Kreis profitiert von KfW-Förderungen

Neustadt/Speyer/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar.Der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Neustadt-Speyer Johannes Steiniger (CDU) berichtet aus Berlin über das Geschäftsjahr der bundeseigenen KfW Bankengruppe: „Die KfW ist die zentrale Förderbank des Bundes. Hier bekommen Bürgerinnen und Bürger, besonders aber der Mittelstand, Zuschüsse und besonders zinsgünstige Kredite. Zentrales Handlungsfeld bleibt der Bau. Aber auch international ist die KfW engagiert und unterstützt zum Beispiel bereits heute den Wiederaufbau der Ukraine.“

Die KfW Bankengruppe hat im ersten Halbjahr 2025 ein Fördervolumen von 39,4 Mrd. Euro neu zugesagt. Auf den Rhein-Pfalz-Kreis entfallen davon insgesamt 614 Förderungen mit einem Volumen von über 22 Millionen Euro. Über 10 Millionen davon erhielten private Kunden für neue oder zu sanierende Häuser, die besonders energieeffizient sind. Zahlenmäßig sind über 80 Prozent der genehmigten Anträge für neue Heizungen. Aber auch neues privates Wohneigentum wird mit über 6 Millionen Euro gefördert.

Johannes Steiniger: „Die KfW ist ein starker Unterstützer für die Ziele, die wir im Bundestag vorgeben. Besonders für Energieeffizienz und Erneuerbare Energien bleibt der Bund über die KfW ein wichtiger Unterstützer. Ich kann alle Investoren nur ermuntern, diese Möglichkeiten auch zu nutzen!“

