Mosbach – Mosbacher Sommer – Open Air Kino Der Salzpfad – Drama/Abenteuer



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, 18. August, lädt das Open Air Kino um 21:15 Uhr zu einer

berührenden Reise entlang der britischen Küste mit „Der Salzpfad“ von Regisseurin

Marianne Elliott ein.

Der Film basiert auf Raynor Winns Bestseller und erzählt die wahre Geschichte des

Ehepaars Raynor (Gillian Anderson) und Moth Winn (Jason Isaacs). Nachdem sie ihr

Zuhause verlieren und bei Moth eine seltene neurodegenerative Erkrankung

diagnostiziert wird, machen sie sich mit Rucksäcken und Zelt auf, um den rund

1.000 km langen South West Coast Path entlang der Küste von Somerset über Devon

bis Cornwall zu wandern. Unterwegs kämpfen sie mit Geldsorgen, Vorurteilen und

gesundheitlichen Herausforderungen – doch die Natur, unerwartete Begegnungen

und ihre Liebe geben ihnen neuen Halt.

Der Film ist 115 Minuten lang und ab 12 Jahren freigegeben.

Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei Diginights und in der

Tourist Information Mosbach.

Das Open Air Kino findet auch bei Regen statt. Bereits erworbene Karten können

nicht zurückgegeben werden.

Quelle: Stadtverwaltung Mosbach