Ludwigshafen – Diebstahl von Kupferkabel



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 15.08.2025 kam es im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 02:00 Uhr im Bereich der August-Heller-Straße in Ludwigshafen zu einem Diebstahl von Kabelrollen.

In dem genannten Zeitraum befuhr ein schwarzes Fahrzeug das abgesperrte Gelände, auf dem sich die Kabeltrommeln befanden. Nachdem mehrere Kabelrollen in das Fahrzeug verladen wurden, verließ das Fahrzeug das Grundstück. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise auf das verdächtige Fahrzeug geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz