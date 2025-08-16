Landau – Heutiger Dampfnudelpavillon: Landauer Kult-Gastro auf dem Rathausplatz sucht ab November neue Pächterin oder neuen Pächter



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Landauerinnen und Landauer lieben ihn und kaum jemand kennt ihn nicht: den

Pavillon mitten auf dem Rathausplatz, aus dem seit einigen Jahren Dampfnudeln

verkauft werden. Zum 1. November 2025 wird der Pavillon nun neu verpachtet,

weswegen die Stadt eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter sucht.

Interessierte können sich bis zum 31. August mit einem Nutzungskonzept und

einer Pachtpreisvorstellung beim städtischen Gebäudemanagement bewerben.

Der südliche der beiden Pavillons auf dem Rathausplatz ist rund 11

Quadratmeter groß und verfügt über eine Öffnung zur Rathausplatz-Seite, die

zur Ausgabe genutzt werden kann. Die Stadt freut sich auf eine spannende neue

Nutzung!

Weitere Informationen sind in der städtischen Gewerbeimmobiliendatei unter

www.landau.de/Gewerbeimmobiliendatei und dem Punkt „Gastronomie“ zu

finden. Die Gewerbeimmobiliendatei der städtischen Wirtschaftsförderung ist

eine kostenlose Gewerbeimmobilienbörse, die Ansprechpartnerinnen und

Ansprechpartner von freien Grundstücken, Bürogebäuden, Hallen, Lagerflächen,

Läden und Gewerberäumen aller Art vermittelt.

Bewerbungen für den Pavillon sind an das Gebäudemanagement in der

Langstraße 9a in Landau zu richten. Bei Fragen steht Katharina Jung unter 0 63

41/13 82 20 oder katharina.jung@landau.de gerne zur Verfügung.

Bildunterschrift: Der Dampfnudelpavillon auf dem Landauer Rathausplatz

(Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.