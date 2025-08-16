Grünstadt Asselheim – Zeugen gesucht: Gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung mit Straßenschild bei der Asselheimer Weinkerwe



Grünstadt Asselheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Weinkerwe in Asselheim zu einer gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Ein 19-jähriger Besucher beobachtete, wie ein bislang unbekannter Täter ein temporäres Straßenschild trug. Als der Geschädigte den Täter auf dessen Verhalten ansprach, schlug dieser unvermittelt mit dem Schild auf den Kopf des jungen Mannes. Anschließend warf der Täter das Schild zwischen zwei geparkte Fahrzeuge, wobei eines der Autos beschädigt wurde. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

– männlich, ca. 18-20 Jahre alt

– südländisches Erscheinungsbild

– komplett weiße Bekleidung

– war vermutlich in Begleitung einer größeren Gruppe unterwegs

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße