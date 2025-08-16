  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Frankenthal -Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Unfall Hettenleidelheim

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 16.08.2025, wird die Polizeiinspektion Frankenthal um 6:08 Uhr über einen verletzt, im Straßengraben liegenden Fahrradfahrer, auf der L523 in Höhe der Motocross Strecke in Kenntnis gesetzt, nachdem dieser durch einen Verkehrsteilnehmer dort aufgefunden wurde.

Nach ersten Ermittlungen vor Ort wird angenommen, dass der Rennradfahrer die L523 von Bobenheim-Roxheim in Richtung Frankenthal befahren hat. Hierbei dürfte dieser vermutlich in Höhe der Motocross Strecke, von einem in gleicher Richtung fahrenden PKW erfasst und in den Straßengraben geschleudert worden sein. An der Unfallstelle konnte ein Außenspiegel von einem schwarz/anthrazit farbenen PKW KIA Sportage SL (Bj. 2010-2016) aufgefunden werden, welcher mit dem Verkehrsunfall in Verbindung stehen dürfte. Ob der unfallursächliche PKW kurzzeitig anhielt, ist derzeit unklar. Der Fahrradfahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder dem möglichen Unfallfahrzeug machen können.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Germersheim – Taser-Einsatz nach Verkehrsunfallflucht

    • Germersheim – Taser-Einsatz nach Verkehrsunfallflucht
      Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Ein Zeuge beobachtete am Freitag, gegen 20:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an einem Einkaufsmarkt in Sondernheim. Die Polizeibeamten suchten die Halteranschrift des Unfallverursachers auf. Anhand der Personenbeschreibung konnte der 44-jährige Lebensgefährte der Halterin als verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden. Dieser war sichtlich alkoholisiert. Nachdem die Beamten ihm die Mitnahme zur Blutprobe eröffneten, ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – E-Scooter Fahrer schwer verletzt

    • Frankenthal – E-Scooter Fahrer schwer verletzt
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 15.08.2025 ereignete sich gegen 20 Uhr in der Benderstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 17-jährige Fahrer des E-Scooters den Radweg parallel zur Benderstraße, aus Richtung Europaring kommend in Richtung Albrecht-Dürer-Ring. An der Fußgängerampel in Höhe Meergartenweg überquerte dieser, trotz rot zeigender Lichtzeichenanlage, die ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Nach MRN-News-Bericht: KVD, Polizei und Feuerwehr vor Ort bei Hochhaus in Oggersheim – Wasserversorgung über Fahrstuhl

    • Ludwigshafen – Nach MRN-News-Bericht: KVD, Polizei und Feuerwehr vor Ort bei Hochhaus in Oggersheim – Wasserversorgung über Fahrstuhl
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet, stehen derzeit in Oggersheim Mieter eines Hochhauses in der Adolf-Kolping-Strasse ohne funktioníerende Wasserversorgung da. Der Vermieter/Betreiber des Wohnhauses, die Peach Property Group (Deutschland) GmbH mit Firmensitz in Köln, ist weder für die Mieter noch für die Presse oder Behörden erreichbar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach dem heutigen Notfallbericht auf MRN-News.de sind ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Skandalös: Dringender Hilferuf – 68 Familien seit 11.08.2025 ohne Wasser in Hochhaus in Adolf-Kolping-Strasse – Mitten im Hochsommer keine Wasserversorgung – Betreiber sieht keinen Grund für Eile – Lehnt Notfall-Wasserversorgung durch TWL ab

    • Ludwigshafen – Skandalös: Dringender Hilferuf – 68 Familien seit 11.08.2025 ohne Wasser in Hochhaus in Adolf-Kolping-Strasse – Mitten im Hochsommer keine Wasserversorgung – Betreiber sieht keinen Grund für Eile – Lehnt Notfall-Wasserversorgung durch TWL ab
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar News – Es ist ein Skandal ohnesgleichen. Mitten im Hochsommer bei 35 – 38 Grad stehen Mieter eines Hochhauses in der Adolf-Kolping-Strasse in Ludwigshafen ohne funktioníerende Wasserversorgung da. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote MRN-News.de erreichte ein Hilferuf der Mieter des Hochhauses Adolf-Kolping-Strasse 35, dass seit dem 11./12. August die Wasserversorgung nicht funktioniert und ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Pokalthriller im Rhein-Neckar-Stadion – VfR zieht nach Elfmeterschießen ins Viertelfinale ein

    • Mannheim – Pokalthriller im Rhein-Neckar-Stadion – VfR zieht nach Elfmeterschießen ins Viertelfinale ein
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.(tb) In einer packenden Begegnung hat sich der VfR Mannheim gegen den Oberliga-Spitzenreiter 1. CfR Pforzheim im Elfmeterschießen durchgesetzt. Vincent Hofer war es, der den entscheidenden Strafstoß verwandelte und alle, die es mit dem VfR halten, in einen Begeisterungstaumel versetzte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Pforzheim präsentierte sich von Beginn an hellwach und setzte bereits nach ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Junger Mann bei Angriff über Treppengeländer geworfen

    • Mannheim – Junger Mann bei Angriff über Treppengeländer geworfen
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Aus bislang unbekanntem Grund kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Angriff auf einen 20-Jährigen durch zwei unbekannte Männer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich um kurz nach Mitternacht eine Verfolgungsjagd auf der Brückenstraße. Ein 20-jähriger Mann floh zu Fuß vor zwei ihn verfolgenden Männern. Im Bereich des Treppenabgangs ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Bienenseuche Amerikanische Faulbrut in Maxdorf nachgewiesen

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Bienenseuche Amerikanische Faulbrut in Maxdorf nachgewiesen
      Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.Nach dem Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut (AFB) im Landkreis Bad Dürkheim ist nun auch im Rhein-Pfalz-Kreis die Bienenseuche amtlich festgestellt worden. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat daher eine Allgemeinverfügung mit einer Sperrzone rund um die Gemeinde Maxdorf erlassen. Die Amerikanische Faulbrut ist eine bakterielle Erkrankung und befällt ausschließlich Honigbienen. Für den Menschen ist sie ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Wichtige Tipps zum Umgang mit aggressiven Bettlern

    • Mannheim – Wichtige Tipps zum Umgang mit aggressiven Bettlern
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Da aktuell vermehrt aggressives, aufdringliches oder einschüchterndes Betteln in der Mannheimer Innenstadt zu beobachten ist, möchte die Stadtverwaltung nochmals auf den richtigen Umgang mit diesem Verhalten hinweisen. Bei Personen, die auf diese Weise betteln, liegt nicht immer eine individuelle Not vor. Oftmals stecken gerade bei aggressiven Bettlern organisierte Banden dahinter: Das über den Tag ... Mehr lesen»

      • Neckargemünd – Unbekannte versuchen in Reihenhaus einzubrechen – Zeugenaufruf

    • Neckargemünd – Unbekannte versuchen in Reihenhaus einzubrechen – Zeugenaufruf
      Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von Dienstag, 04:00 Uhr, bis Donnerstag, 19:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch eine Hecke auf das Grundstück eines Reihenhauses in der Straße “Im Spitzerfeld”. Mit einem unbekannten Gegenstand versuchten die Unbekannten sodann, die Terrassentür des Anwesens gewaltsam zu öffnen. Da die Täter jedoch in ihrem Vorhaben scheiterten, blieb es ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Mann wird über Treppengeländer geworfen – Zeugenaufruf

    • Mannheim – Mann wird über Treppengeländer geworfen – Zeugenaufruf
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus bislang unbekanntem Grund kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Angriff auf einen 20-Jährigen durch zwei unbekannte Männer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich um kurz nach Mitternacht eine Verfolgungsjagd auf der Brückenstraße. Ein 20-jähriger Mann floh zu Fuß vor zwei ihn verfolgenden Männern. Im Bereich des Treppenabgangs zur ... Mehr lesen»

