Frankenthal -Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 16.08.2025, wird die Polizeiinspektion Frankenthal um 6:08 Uhr über einen verletzt, im Straßengraben liegenden Fahrradfahrer, auf der L523 in Höhe der Motocross Strecke in Kenntnis gesetzt, nachdem dieser durch einen Verkehrsteilnehmer dort aufgefunden wurde.

Nach ersten Ermittlungen vor Ort wird angenommen, dass der Rennradfahrer die L523 von Bobenheim-Roxheim in Richtung Frankenthal befahren hat. Hierbei dürfte dieser vermutlich in Höhe der Motocross Strecke, von einem in gleicher Richtung fahrenden PKW erfasst und in den Straßengraben geschleudert worden sein. An der Unfallstelle konnte ein Außenspiegel von einem schwarz/anthrazit farbenen PKW KIA Sportage SL (Bj. 2010-2016) aufgefunden werden, welcher mit dem Verkehrsunfall in Verbindung stehen dürfte. Ob der unfallursächliche PKW kurzzeitig anhielt, ist derzeit unklar. Der Fahrradfahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder dem möglichen Unfallfahrzeug machen können.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen