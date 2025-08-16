Frankenthal – Neues Schuljahr 2025/2026: Oberbürgermeister Meyer begrüßt Schulanfänger und ruft zu mehr Vorsicht im Straßenverkehr auf



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Start des neuen Schuljahres werden 515 Kinder in die zehn Grundschulen der

Stadt Frankenthal eingeschult.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer begrüßt die neuen Erstklässler: „Der erste Schultag ist für alle etwas Besonderes. Nach der Zeit im Kindergarten beginnt nun ein neues spannendes Kapitel. Ich wünsche allen

Schülerinnen und Schülern, deren Eltern, den Lehrkräften und allen Beschäftigten im

Schulwesen einen gelungenen Start ins neue Schuljahr!“

Vorsicht im Straßenverkehr

Mit Beginn des neuen Schuljahres steigt auch die Zahl der Kinder auf den Straßen

und die Gefahr von Unfällen. Meyer appelliert daher auch in diesem Jahr an alle

Verkehrsteilnehmer: „Zu Schulbeginn sind viele Verkehrsanfänger unterwegs. Ich

bitte deshalb alle Verkehrsteilnehmer, mit besonderer Rücksicht und höchster

Aufmerksamkeit zu fahren. Unsere Jüngsten brauchen Schutz, Geduld und ein

sicheres Umfeld, um den Straßenverkehr erst noch zu erlernen.“

Der städtische Bereich Schulen hat auf der Website hilfreiche Informationen

zusammengestellt, wie Eltern ihre Kinder optimal auf den Schulweg vorbereiten

können. Dort sind auch die sichersten Schulwege für die einzelnen Grundschulen

aufgeführt. Die Informationen sind unter www.frankenthal.de/schulen zu finden.

Einladung an Schulklassen

Schulklassen, die mehr über die Arbeit des Oberbürgermeisters und die Aufgaben

der Stadtverwaltung erfahren möchten, sind herzlich eingeladen, das Frankenthaler

Rathaus zu besuchen. Interessierte Schulen oder Lehrkräfte können sich dazu per E-

Mail an einladung@frankenthal.de wenden.

Frankenthal als bedeutender Schulstandort

Mit insgesamt 19 Schulen in städtischer Trägerschaft ist Frankenthal ein wichtiger

Bildungsstandort in der Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 9.000 Schülerinnen und

Schüler aus der Stadt und der Umgebung besuchen die Frankenthaler Schulen. Das

Angebot umfasst zehn Grundschulen, zwei Realschulen plus, zwei Gymnasien, eine

integrierte Gesamtschule, eine Berufsbildende Schule sowie drei Förderschulen.

Hinzu kommen zwei Schulen in privater Trägerschaft: die freie Waldorfschule und

das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation.

Weitere Informationen zum Schulangebot in Frankenthal sind unter

www.frankenthal.de/schulen verfügbar.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)