Frankenthal – Neues Schuljahr 2025/2026: Oberbürgermeister Meyer begrüßt Schulanfänger und ruft zu mehr Vorsicht im Straßenverkehr auf

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Start des neuen Schuljahres werden 515 Kinder in die zehn Grundschulen der
Stadt Frankenthal eingeschult.
Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer begrüßt die neuen Erstklässler: „Der erste Schultag ist für alle etwas Besonderes. Nach der Zeit im Kindergarten beginnt nun ein neues spannendes Kapitel. Ich wünsche allen
Schülerinnen und Schülern, deren Eltern, den Lehrkräften und allen Beschäftigten im
Schulwesen einen gelungenen Start ins neue Schuljahr!“
Vorsicht im Straßenverkehr
Mit Beginn des neuen Schuljahres steigt auch die Zahl der Kinder auf den Straßen
und die Gefahr von Unfällen. Meyer appelliert daher auch in diesem Jahr an alle
Verkehrsteilnehmer: „Zu Schulbeginn sind viele Verkehrsanfänger unterwegs. Ich
bitte deshalb alle Verkehrsteilnehmer, mit besonderer Rücksicht und höchster
Aufmerksamkeit zu fahren. Unsere Jüngsten brauchen Schutz, Geduld und ein
sicheres Umfeld, um den Straßenverkehr erst noch zu erlernen.“
Der städtische Bereich Schulen hat auf der Website hilfreiche Informationen
zusammengestellt, wie Eltern ihre Kinder optimal auf den Schulweg vorbereiten
können. Dort sind auch die sichersten Schulwege für die einzelnen Grundschulen
aufgeführt. Die Informationen sind unter www.frankenthal.de/schulen zu finden.
Einladung an Schulklassen
Schulklassen, die mehr über die Arbeit des Oberbürgermeisters und die Aufgaben
der Stadtverwaltung erfahren möchten, sind herzlich eingeladen, das Frankenthaler
Rathaus zu besuchen. Interessierte Schulen oder Lehrkräfte können sich dazu per E-
Mail an einladung@frankenthal.de wenden.
Frankenthal als bedeutender Schulstandort
Mit insgesamt 19 Schulen in städtischer Trägerschaft ist Frankenthal ein wichtiger
Bildungsstandort in der Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 9.000 Schülerinnen und
Schüler aus der Stadt und der Umgebung besuchen die Frankenthaler Schulen. Das
Angebot umfasst zehn Grundschulen, zwei Realschulen plus, zwei Gymnasien, eine
integrierte Gesamtschule, eine Berufsbildende Schule sowie drei Förderschulen.
Hinzu kommen zwei Schulen in privater Trägerschaft: die freie Waldorfschule und
das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation.
Weitere Informationen zum Schulangebot in Frankenthal sind unter
www.frankenthal.de/schulen verfügbar.
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)