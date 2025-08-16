Frankenthal – E-Scooter Fahrer schwer verletzt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 15.08.2025 ereignete sich gegen 20 Uhr in der Benderstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 17-jährige Fahrer des E-Scooters den Radweg parallel zur Benderstraße, aus Richtung Europaring kommend in Richtung Albrecht-Dürer-Ring. An der Fußgängerampel in Höhe Meergartenweg überquerte dieser, trotz rot zeigender Lichtzeichenanlage, die Fahrbahn und wurde von dem, in gleicher Richtung fahrenden PKW erfasst. In Folge dessen stürzte der 17-jährige Frankenthaler und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Dieser wurde durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem 53-jährigen PKW Fahrer konnten Anzeichen für Alkoholkonsum festgestellt werden, diesem wurde im Nachgang eine Blutprobe entnommen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingesetzt. Die Benderstraße war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gegen 22 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei Ludwigshafen dauern an.
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-