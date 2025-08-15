Weinheim – Weil Heimat durch den Magen geht – Am 20. August sind beim nächsten Internationalen Picknick im Weinheimer Schlosspark wieder Gäste aus allen Kulturen und Nationen willkommen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Jeder bringt einfach mit, was ihm schmeckt. Und beim Nachbarn probieren, das ist ausdrücklich erwünscht. Denn der Austausch sei das Salz in der Suppe, die Butter auf dem Brot, findet Ada Götz, die Weinheimer Heimattage-Beauftragte. Sie lädt Weinheimerinnen und Weinheimer, aber auch Gäste aus nah und fern herzlich ein zum nächsten Internationalen Picknick auf der Weinheimer Schlossparkwiese am Mittwoch, 20. August, 17 Uhr. Das Picknick ist unter dem Motto „Heimat geht durch den Magen“ auch als ein kleines Fest der interkulturellen Begegnung eine Veranstaltung der Heimattage. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einweggeschirr sollte allerdings vermieden werden. Es gibt dann noch einen weiteren Termin in diesem Jahr: Der 17. September, immer ab 17 Uhr auf der Schlossparkwiese. Bei den ersten beiden Terminen im Juni und Juli herrschte bereits eine besondere Atmosphäre. Einmal berichtete sogar SWR live aus Weinheim in der Landesschau. Es sind schon Bekanntschaften entstanden.



„Was verbindet Menschen besser als ein gemeinsames Essen?“, freut sich Heimattage-Beauftragte Ada Götz und wünscht sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit interessanten Leckereien. Jede und jeder ist willkommen. Auch diesmal kommt wieder die riesige Patchwork-Heimattage-Decke zum Einsatz. Sie ist vier mal fünf Meter groß und ein bunter Flickenteppich – aber so ist sie ja auch gedacht gewesen: so bunt wie die Stadtgesellschaft und der Anlass, aus dem sie eingesetzt wird: Die große Picknickdecke, die als weiteres Handarbeitsprojekt (nach „Woinem in Masche“) im Rahmen der Heimattage entstanden ist. Barbara Mader und ihre zwölf Mitstreiterinnen (dazu ein Mann, wie beim Häkeln auch) haben fleißig genäht. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man die Mosaiksteine der vielfältigen Stadtgesellschaft erkennen. Ein Karo ist sogar direkt den Heimattagen gewidmet. Am 20. August wird sie wieder auf der großen Wiese des Schlossparks ausgebreitet.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim