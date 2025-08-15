Speyer – Verkehrssituation in der Paul-Egell-Straße

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der weiterhin bestehenden Sperrung der B 39 kommt es in der Paul-Egell-Straße zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Zwar zeigt das bestehende LKW-Durchfahrtsverbot bereits eine gewisse Wirkung, dennoch werden immer wieder Fehlfahrten festgestellt. Zur Verbesserung der Verkehrssituation ist eine Optimierung der bestehenden LKW-Beschilderung vorgesehen. Zusätzlich plant die Stadtverwaltung die Ausweisung von Haltverboten im Bereich der Paul-Egell-Straße, um die Fahrgeometrie für den motorisierten Individualverkehr zu verbessern. Die Einrichtung dieser Haltverbote ist notwendig, um zusätzliche Ausweichflächen zu schaffen. Aktuell kommt es aufgrund parkender Fahrzeuge teilweise zu Ausweichmanövern auf den Gehweg, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten. Diese gefährden die Sicherheit der Fußgängerinnen und Fußgänger und sollen daher unterbunden werden. Die Stadtverwaltung sowie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) beobachten die Lage weiterhin aufmerksam und behalten sich vor, bei Bedarf zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Auch die Polizei wird die Situation weiterhin begleiten und gegebenenfalls Kontrollen durchführen.

Quelle:

Stadt Speyer