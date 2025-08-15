Speyer – Verkehrsführung anlässlich der Vereidigungszeremonie der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 29. August 2025, wird der Domplatz zwischen 10 bis etwa 13.30 Uhr anlässlich der Vereidigungszeremonie der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz für den Fahrzeugverkehr sowie den Radverkehr vollständig gesperrt. Eine Zufahrt von der Altstadt, Stuhlbrudergasse, auf den Domplatz ist während dieser Zeit nicht möglich. Hier erfolgt die Ableitung des Verkehrs über die Tränkgasse und den Parkplatz Unterer Domgarten. Auch die Parkflächen in der Stuhlbrudergasse sowie der gesamte Parkplatz Domgarten (Oberer und Unterer) werden an diesem Tag für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Verkehr von der Industriestraße kommend wird bis etwa 13.30 Uhr über die Kleine Pfaffengasse abgeleitet. Die Linienbusse der Linie 561 werden im Zeitraum von 10 bis etwa 14 Uhr umgeleitet. Ersatzhaltestellen werden per Aushang bekannt gegeben. Während der Domplatzsperrung wird die Einbahnstraßenregelung Große Himmelsgasse zwischen Pfaugasse und Domplatz aufgehoben.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer