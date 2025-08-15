Speyer – Binsfeldsee: Warnung vor Enterokokken

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung informiert, dass im Badestrandbereich im Norden des Binsfeldsees bei der Probennahme am 13. August 2025 eine Grenzwertüberschreitung im Bereich des Parameters „intestinale Enterokokken“ festgestellt wurde.

Das Baden im Binsfeldsee ist prinzipiell weiterhin gestattet, allerdings weist die Verwaltung darauf hin, dass durch die Bakterien gegebenenfalls Darmerkrankungen und Harnwegsinfektionen ausgelöst werden können. Bei einer Probenentnahme durch das zuständige Gesundheitsamt lag laut den heute vorliegenden Ergebnissen der Einzelwert mit 1.295 Enterokokken pro 100 Milliliter Wasser über dem Maßnahmenwert von 700 Enterokokken pro 100 Milliliter. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich die erhöhte Anzahl der intestinalen Enterokokken im Seewasser negativ auf die Gesundheit der Badenden auswirkt. Der Grund für die erhöhte Anzahl der Bakterien ist bedauerlicherweise noch nicht bekannt. Die Wasserqualität wird durch das Gesundheitsamt weiter kontrolliert. Die Nachbeprobung findet am 18. August 2025 statt. Mit den Ergebnissen wird am 20. August 2025 gerechnet. Die Bevölkerung wird über die Ergebnisse der Nachuntersuchung informiert. Sollten die Werte der Nachbeprobung weiterhin über den Maßnahmenwerten liegen, kann ein zeitweiliges Badeverbot nicht ausgeschlossen werden.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer