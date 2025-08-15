Sinsheim – Neuausrichtung erfolgreich – Die TSG Hoffenheim startet optimistisch in die neue Bundesliga-Saison

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die TSG Hoffenheim hat ihre umfassende Neuausrichtung vor dem Saisonstart erfolgreich abgeschlossen. Die vier Geschäftsführer Dr. Markus Schütz, Frank Briel, Tim Jost und Andreas Schicker haben dem Verein eine klare strategische Richtung gegeben, um die sportlichen und wirtschaftlichen Strukturen nachhaltig zu stärken. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung, bestehend aus Asmahan Gamgami (People & Culture), Melanie Fichtner (IT & Digital), Franziska Kipper-Schreyer (Kommunikation) und Henrik Westerberg (Operations), wird der gesetzte Kurs klar und konsequent verfolgt.

Sportlich ist der Klub kurz vor Saisonstart ebenfalls bestens aufgestellt. Die neu formierte Mannschaft um Trainer Chris Ilzer überzeugte in der gesamten Vorbereitung und in der Testspielphase ausnahmslos mit Siegen.

Auch die beiden Gesellschafter der TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH, Dietmar Hopp und Jörg Albrecht als 1. Vorsitzender des TSG e.V., stehen geschlossen hinter der Geschäftsführung, ihrer strategischen Ausrichtung und den eingeführten Neuerungen. Dietmar Hopp und Jörg Albrecht betonen:

„Wir stehen uneingeschränkt hinter allen Entscheidungen unserer Klubführung. Die Richtung stimmt, die Maßnahmen sind durchdacht – und wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Weg sportlich und strukturell erfolgreich sein werden.“

Mit dem abgeschlossenen Umbau, einer klaren strategischen Linie und einer vielversprechenden Mannschaft sieht sich die TSG Hoffenheim bestens aufgestellt für die Herausforderungen der kommenden Saison.

Quelle TSG Hoffenheim