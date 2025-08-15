Schifferstadt – Sonnenschutz für Grundschulen und Kindertagesstätten

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Künftig bieten drei hochwertige Sonnensegel, die fest an fünf neuen Sitzmöglichkeiten verankert sind, den Kindern auf den Schulhöfen der Grundschule Süd (Jägerstraße) und der Grundschule Nord (Rehbachstraße 3 und 11) Schutz vor der Sonne und einen schattigen Platz zum Spielen und Toben. Die modularen Aufsteller können bei Bedarf von den Mitarbeitern des Bauhofs flexibel bewegt werden. Dank der Förderung im Rahmen des KIPKI (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation) des Landes Rheinland-Pfalz konnte diese wichtige Maßnahme umgesetzt werden.
Ebenso erhielten die städtischen Kindertagesstätten weiteren umfangreichen Sonnenschutz. Von Schirmen über Glasdach-Verschattung bis hin zu Sonnenrollos wurden hier ebenfalls Hitzeschutzmaßnahmen umgesetzt.
Quelle:
Text: Stadtverwaltung Schifferstadt