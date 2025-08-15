Schifferstadt – Noch wenige Restkarten für die Sommerserenade erhältlich „Paargold“ – Gitarre. Gefühl. Gesang

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 30. August 2025 findet um 19 Uhr im idyllischen Anwesen Kaufmann, Marktplatz 6 in Schifferstadt die Sommerserenade statt. In diesem Jahr ist Paargold aus der Partnerstadt Aichach zu Gast in Schifferstadt. Paargold’s große Leidenschaft ist einfühlsame, handgemachte und akustische Musik. Das Trio berührt und begeistert das Publikum nachhaltig in ihren Konzerten. Die Liederabende sind atmosphärisch, einzigartig und kontrastreich. Es gibt noch einige wenige Restkarten für 12 Euro an der Infotheke im Rathaus-Foyer zu den üblichen Öffnungszeiten zu erwerben. Einlass ist ab 18 Uhr, freie Platzwahl. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Alten Rathaus OG statt.
Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt