Mannheim – Unendlich ist der Schmerz – Trauerangebote für Eltern und Geschwister in der Rhein-Neckar-Region. – Start 4. Oktober

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Verlust eines Kindes bringt für Eltern eine unvorstellbare Trauer mit sich. Die braucht Zeit und Raum. Von Oktober 2025 bis Januar 2026 bieten der ökumenische Kinder- und Jugendhospizdienst CLARA und die Katholische Kirche in Mannheim trauernden Müttern und Vätern daher erneut in geschützten Gruppen die Möglichkeit, ihre Gefühle zu teilen und neue Wege der Trauerbewältigung zu finden. Angeboten werden vier Treffen einmal im Monat samstags von 10 bis 14 Uhr und beinhalten jeweils ein gemeinsames Mittagessen. Durch die Treffen begleitet werden die Eltern von Profis: Brigitte Wörner – Trauerbegleiterin (BVT), Diana Koll – Systemische Beraterin & Trauerbegleiterin (BVT), Melanie Gutjahr – katholische Gemeindereferentin & Trauerbegleiterin und Josefine Lammer – Leiterin von CLARA & Trauerbegleiterin (BVT). Sie wissen: „Für die individuelle Trauer gibt es keine Patentrezepte oder Abkürzungen, aber es ist oft heilend, wenn die betroffenen Mütter und Väter erfahren, dass all ihre ‚ver-rückten‘ Gefühle, Wahrnehmungen und Gedanken ein Teil ihres Trauerweges sind“.

Termine & Themen

Am 4. Oktober startet das Angebot mit dem Thema „So lange schon – Gedenkzeiten und Tage“. Am 15. November wird „Es ist dunkel um mich – der Einfluss der Jahreszeiten“ behandelt. Am 14. Dezember lädt die Katholische Kirche gemeinsam mit der Markus-Lukas Gemeinde, CLARA, der Kinderklinik UMM sowie dem Kinderpalliativteam zu einem Gottesdienst anlässlich des Weltgedenktags für verstorbene Kinder ein und am 31. Januar 2026 richtet sich der Blick auf die Frage „Was bringt das neue Jahr?“ Für betroffene Geschwister gibt es parallel, während der Elterntreffen ein Kreativangebot – organisiert vom ökumenische Kinder- und Jugendhospizdienst CLARA. Die Teilnahme an allen Angeboten ist kostenfrei. Anmeldungen und weitere Info gibt es unter oek.kinderhospizdienst.mannheim@diakonie.ekiba.de oder telefonisch unter 0621/28 000 351.

