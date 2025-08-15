Mannheim – Junger Mann bei Angriff über Treppengeländer geworfen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Aus bislang unbekanntem Grund kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Angriff auf einen 20-Jährigen durch zwei unbekannte Männer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich um kurz nach Mitternacht eine Verfolgungsjagd auf der Brückenstraße. Ein 20-jähriger Mann floh zu Fuß vor zwei ihn verfolgenden Männern. Im Bereich des Treppenabgangs zur Neckarwiese konnten sie ihn einholen. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter den drei Männern, in dessen Verlauf einer der Unbekannten auf den 20-Jährigen einschlug. Jener Unbekannte ergriff schließlich den 20-Jährigen und warf ihn rücklings über das Geländer der Treppe. Danach entfernte sich der Angreifer und sein Begleiter in Richtung Neckarpromenade. Der 20-Jährige stürzte gut 4 Meter in die Tiefe und kam auf dem asphaltierten Boden auf. Wie schwer er dabei verletzt wurde, in noch unklar. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Von den Tatverdächtigen liegt bislang nur folgende Beschreibung vor. Einer der Männer trug dunkle Shorts, ein dunkles T-Shirt sowie dunkle Schuhe Sein Begleiter war mit weißen Shorts, einem weißen T-Shirt und weißen Schuhen bekleidet.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt übernahm die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 zu melden.