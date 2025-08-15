Ludwigshafen – Skandalös: Dringender Hilferuf – 68 Familien seit 11.08.2025 ohne Wasser in Hochhaus in Adolf-Kolping-Strasse – Mitten im Hochsommer keine Wasserversorgung – Betreiber sieht keinen Grund für Eile – Lehnt Notfall-Wasserversorgung durch TWL ab

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar News – Es ist ein Skandal ohnesgleichen. Mitten im Hochsommer bei 35 – 38 Grad stehen Mieter eines Hochhauses in der Adolf-Kolping-Strasse in Ludwigshafen ohne funktioníerende Wasserversorgung da.

MRN-News.de erreichte ein Hilferuf der Mieter des Hochhauses Adolf-Kolping-Strasse 35, dass seit dem 11./12. August die Wasserversorgung nicht funktioniert und weder Waschbecken, Toiletten oder Trinkwasser zur Verfügung stehen.

Insgesamt sind offenbar 68 Familien betroffen. Der Vermieter/Betreiber des Wohnhauses, die Peach Property Group (Deutschland) GmbH mit Firmensitz in Köln, ist weder für die Mieter noch für die Presse oder Behörden erreichbar. Bei bis zu 38 Grad sitzen die Mieter ohne eine funktionierende Wasserpumpe im Gebäude auf dem Trockenen und das mitten im Hochsommer.

Laut Erkenntnissen von MRN-News.de wurde eine angebotene Notfall-Versorgung mit Trinkwasser und Toiletten durch die TWL von der Vermietergesellschaft Peach Property Group (Deutschland) GmbH aufgrund der Kosten abgelehnt.

Unter den Leidenden sind viele Familien mit Kindern und Babies.

Die Betreibergesellschaft war für Nachfragen, auch seitens der Feuerwehr und der Behörden, nicht zu erreichen.

Es ist ein dringender Notfall, der schnellstmöglich behoben werden muss. Es sind viele Bewohner und Familien mit Babies und Kleinkindern betroffen.

Die Feuerwehr sowie der KVD Ludwigshafen wurde vom Autor dieses Artikels sowie von mehreren Mietern bereits kontaktiert. Leider besteht aufgrund der Nichtkooperation der Vermieter nur wenig Möglichkeit für die Feuerwehr auf Privatbesitz zu handeln. Der KVD Ludwigshafen hat angekündigt sich der Sache uńverzüglich anzunehmen und Hilfsmassnahmen in die Wege zu leiten. Wasserspenden durch die Bevölkerung sind gerne willkommen.

Es wird nachberichtet.

Wortlaut des Hilferufs an unsere Redaktion:

Sehr geehrte Redaktion von MRN-News, seit dem 11.08.2025 sind in der Adolf-Kolping-Straße 35, 67071 Ludwigshafen insgesamt 68 Familien vollständig ohne fließendes Wasser. Heute, am 14.08.2025, besteht der Ausfall weiterhin – trotz mehrfacher Meldungen an die Hausverwaltung. Unter den Betroffenen sind ältere Menschen, Menschen mit Behinderung sowie Familien mit Babys und Kleinkindern. Die Lage ist äußerst belastend: Keine Möglichkeit zum Duschen, Kochen oder Wäschewaschen

Hygieneprobleme mit gesundheitlichen Risiken

Zusätzliche Belastung für besonders schutzbedürftige Personen Bislang wurde weder eine Notversorgung mit Wasser eingerichtet noch ein verbindlicher Zeitplan zur Behebung genannt. Wir bitten Sie dringend, über diesen Vorfall zu berichten, um den Verantwortlichen den nötigen öffentlichen Druck zu vermitteln und eine schnelle Lösung herbeizuführen. Gerne stehen wir für Interviews, Fotos oder Videos zur Verfügung.

Text Raphael Ebler

Update 23:00 Uhr: Schon kurze Zeit nach unserem Bericht und durch unsere Notfallmeldung war der KVD Ludwigshafen vor Ort und hat entsprechende Schritte zur Verbesserung der Situation in die Wege geleitet. Weiteres Update folgt.

NACHTRAG: Ludwigshafen – Nach MRN-News Bericht KVD, Polizei und Feuerwehr vor Ort in Oggersheim- Wasserversorung über Fahrstuhl