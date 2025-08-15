Ludwigshafen – Kindern einen kreativen Blick auf die Natur vermitteln

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Den im hiesigen Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim vor-handenen Tieren und Pflanzen können Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren am Samstag, 23. August 2025, auf einfallsreiche Weise näherkommen. Mit Referentin Julia Nessel tauchen die Teilnehmer*innen in die Welt des Tierparks ein, entdecken mit ihren Zeichenmaterialien die kleinen und großen Besonderheiten des Parks. In einem Naturbuch wird dann alles gesammelt, somit schaffen alle Kinder gemeinsam ein Kunstwerk aus vielen Naturmaterialien. Alle Teilnehmer*innen sollen ihre liebsten Zeichenmaterialien und eine Unterlage zum Sitzen mitbringen. Treffpunkt für die Veranstaltung ist am Eingang des Wildparks. Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks unter der Nummer 0621 504-3370 erforderlich. Die Kosten betragen 10 Euro pro Kind.
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.(tb) In einer packenden Begegnung hat sich der VfR Mannheim gegen den Oberliga-Spitzenreiter 1. CfR Pforzheim im Elfmeterschießen durchgesetzt. Vincent Hofer war es, der den entscheidenden Strafstoß verwandelte und alle, die es mit dem VfR halten, in einen Begeisterungstaumel versetzte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Pforzheim präsentierte sich von Beginn an hellwach und setzte bereits nach ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Aus bislang unbekanntem Grund kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Angriff auf einen 20-Jährigen durch zwei unbekannte Männer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich um kurz nach Mitternacht eine Verfolgungsjagd auf der Brückenstraße. Ein 20-jähriger Mann floh zu Fuß vor zwei ihn verfolgenden Männern. Im Bereich des Treppenabgangs ... Mehr lesen»
- Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.Nach dem Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut (AFB) im Landkreis Bad Dürkheim ist nun auch im Rhein-Pfalz-Kreis die Bienenseuche amtlich festgestellt worden. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat daher eine Allgemeinverfügung mit einer Sperrzone rund um die Gemeinde Maxdorf erlassen. Die Amerikanische Faulbrut ist eine bakterielle Erkrankung und befällt ausschließlich Honigbienen. Für den Menschen ist sie ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Da aktuell vermehrt aggressives, aufdringliches oder einschüchterndes Betteln in der Mannheimer Innenstadt zu beobachten ist, möchte die Stadtverwaltung nochmals auf den richtigen Umgang mit diesem Verhalten hinweisen. Bei Personen, die auf diese Weise betteln, liegt nicht immer eine individuelle Not vor. Oftmals stecken gerade bei aggressiven Bettlern organisierte Banden dahinter: Das über den Tag ... Mehr lesen»
- Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von Dienstag, 04:00 Uhr, bis Donnerstag, 19:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch eine Hecke auf das Grundstück eines Reihenhauses in der Straße “Im Spitzerfeld”. Mit einem unbekannten Gegenstand versuchten die Unbekannten sodann, die Terrassentür des Anwesens gewaltsam zu öffnen. Da die Täter jedoch in ihrem Vorhaben scheiterten, blieb es ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus bislang unbekanntem Grund kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Angriff auf einen 20-Jährigen durch zwei unbekannte Männer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich um kurz nach Mitternacht eine Verfolgungsjagd auf der Brückenstraße. Ein 20-jähriger Mann floh zu Fuß vor zwei ihn verfolgenden Männern. Im Bereich des Treppenabgangs zur ... Mehr lesen»
- Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 30. August 2025 findet um 19 Uhr im idyllischen Anwesen Kaufmann, Marktplatz 6 in Schifferstadt die Sommerserenade statt. In diesem Jahr ist Paargold aus der Partnerstadt Aichach zu Gast in Schifferstadt. Paargold’s große Leidenschaft ist einfühlsame, handgemachte und akustische Musik. Das Trio berührt und begeistert das Publikum nachhaltig in ihren Konzerten. ... Mehr lesen»
- Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Künftig bieten drei hochwertige Sonnensegel, die fest an fünf neuen Sitzmöglichkeiten verankert sind, den Kindern auf den Schulhöfen der Grundschule Süd (Jägerstraße) und der Grundschule Nord (Rehbachstraße 3 und 11) Schutz vor der Sonne und einen schattigen Platz zum Spielen und Toben. Die modularen Aufsteller können bei Bedarf von den Mitarbeitern des Bauhofs ... Mehr lesen»
- Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Übersichtlich, faltbar und praktisch: Die Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG) Vorderer Odenwald hat aktuell eine Neuauflage des Abreißplans mit Highlights aus dem Vorderen Odenwald herausgebracht. Er gilt für die Odenwald-Kommunen des Kreises Bergstraße Abtsteinach, Birkenau, Fürth, Gorxheimertal, Grasellenbach, Lautertal, Lindenfels, Mörlenbach, Rimbach und Wald-Michelbach. Der Plan besteht aus einem DIN A3 Block mit 50 ... Mehr lesen»
- Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung informiert, dass im Badestrandbereich im Norden des Binsfeldsees bei der Probennahme am 13. August 2025 eine Grenzwertüberschreitung im Bereich des Parameters „intestinale Enterokokken“ festgestellt wurde. Das Baden im Binsfeldsee ist prinzipiell weiterhin gestattet, allerdings weist die Verwaltung darauf hin, dass durch die Bakterien gegebenenfalls Darmerkrankungen und Harnwegsinfektionen ausgelöst werden können. Bei ... Mehr lesen»
