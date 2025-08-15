  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen – Ausbildungsstart bei der Joseph Vögele AG

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Insgesamt 19 junge Frauen und Männer beginnen ihre Ausbildung im Vögele Stammwerk Ludwigshafen. Beim Weltmarktführer für Straßenfertiger erwartet sie eine hohe Ausbildungsqualität, digitale Lernmethoden, eine engmaschige Begleitung und gute Chancen auf eine Übernahme.
Im rund 800 m² großen Ausbildungszentrum von Vögele ist der Startschuss gefallen: 19 Auszubildende beginnen ihr erstes Lehrjahr – darunter zehn angehende Industriemechanikerinnen und Industriemechaniker, sieben Mechatroniker, eine Fachkraft für Lagerlogistik und ein Fachlagerist. „Als großer Arbeitgeber mit langer Tradition ist uns die unternehmenseigene Ausbildung und Förderung unserer Nachwuchskräfte besonders wichtig. Deshalb freuen wir uns, dass wir auch dieses Jahr wieder so viele engagierte junge Leute für uns gewinnen konnten“, sagt Dr. Michael Kulok, Vorstand der Joseph Vögele AG. „Vögele ist auf Straßenfertiger spezialisiert und weltweit für Qualität und Innovationskraft bekannt. Um diesem Anspruch auch in Zukunft gerecht zu werden, brauchen wir qualifizierte und motivierte Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger, die wir gezielt auf unseren Bedarf vorbereiten.“ Zusammen mit den neuen Azubis bildet Vögele derzeit knapp 70 junge Menschen aus.
Gekommen, um zu bleiben
Vögele investiert kontinuierlich in neue Technik, Maschinen und eine hohe Qualität der Lehre. Das zahlt sich aus: 2025 haben 12 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und einen Übernahmevertrag unterzeichnet. „Unsere Philosophie ist es, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen auszubilden, individuell zu fördern und langfristig zu halten“, sagt Ausbildungsmeister Oliver Laible. Als Teil der Wirtgen Group, einem international tätigen Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie und des Mutterkonzerns John Deere, bietet Vögele vielfältige Karriere- und Entwicklungschancen.
Digitale Lernmethoden
Um die jungen Menschen auf die Arbeitswelt vorzubereiten, baut Vögele digitale Angebote aus: Zu Beginn erhalten alle Azubis ein iPad und Zugriff auf die E-Learning-Plattform Vocanto. Dort können sie Lerneinheiten flexibel bearbeiten, sich in Lerngruppen vernetzen und komplexe Inhalte anhand von Animationen und Videos nachvollziehen. „Wir verbinden digitale Technologien und maschinentechnische Ausbildungsinhalte miteinander“, sagt Laible. „Vom digitalen Berichtsheft bis zum 3D-Drucker integrieren wir unterschiedliche Methoden in die Ausbildung und führen die Jugendlichen an Themen wie Industrie 4.0, Automatisierung und Vernetzung heran.“
Engmaschige Betreuung
Der persönliche Austausch steht dabei im Vordergrund. Die Auszubildenden werden von fünf Ausbildern begleitet und engmaschig betreut. „Wir fördern nicht nur die fachlichen, sondern auch die persönlichen Kompetenzen der Jugendlichen“, sagt Laible. „So schaffen wir eine Atmosphäre, die sich durch Hilfsbereitschaft, Engagement und Respekt auszeichnet.“ Abgesehen von Mitarbeiterfesten organisiert Vögele deshalb verschiedene Projekte, Ausflüge und Teamevents speziell für die Auszubildenden. Bei den jährlichen Azubi TechDays beispielsweise setzen die Nachwuchskräfte aller Wirtgen Group Stammwerke gemeinsam ein echtes Straßenbauprojekt um.
Jetzt schon für 2026 bewerben
Jugendliche, die Interesse an einem Ausbildungsplatz ab August 2026 haben, können sich schon jetzt online bei Vögele bewerben: Unter www.wirtgen-group.com/ausbildung-voegele haben Interessenten die Möglichkeit, sich genauer über die Ausbildung bei Vögele zu informieren, Bewerbungsunterlagen hochzuladen und einzureichen.
Quelle:WIRTGEN GROUP

