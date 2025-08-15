Landau/Südliche Weinstraße – Programmheft der Volkshochschulen für Herbstsemester 2025 veröffentlicht

Landau / Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das neue Programmheft der Volkshochschulen im Landkreis Südliche Weinstraße ist da! Ob online oder an den üblichen Auslagestellen: Das Programm für das Herbstsemester 2025 bietet wieder eine Übersicht über rund 400 verschiedene Kurse, Vorträge und Veranstaltungen der Volkshochschulen im Landkreis – mit einem für alle zugänglichen Angebot in den Bereichen Sprachen, Beruf, Gesundheit, Kultur, Gesellschaft und Integration.

Interessierte können das Programmheft kostenlos an zahlreichen öffentlichen Auslagestellen im Landkreis – unter anderem in Rathäusern, in den beiden WertstoffWirtschaftszentren des Landkreises in Edesheim und Billigheim-Ingenheim, Sparkassen, Büros für Tourismus, einigen Geschäften und natürlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschulen – mitnehmen.

Das Programm sowie weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung finden sich auf der Webseite der Volkshochschulen an der Südlichen Weinstraße unter www.vhs-suew.de

Quelle: Stadt Landau