Landau – Sommerzeit ist Arbeitszeit: Stadt Landau investiert rund 844.000 Euro in Schulen und Sportanlagen – Insgesamt jedes Jahr mehr als 6 Millionen Euro Investitionen in Schulgebäude

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Während die Schülerinnen und Schüler ihre wohlverdienten Sommerferien genossen, nutzte das Gebäudemanagement (GML) der Stadt Landau die unterrichtsfreie Zeit, um in Ruhe wichtige Sanierungen, Modernisierungen und Verschönerungen an den Schulen und Sportanlagen durchzuführen. So konnten die Arbeiten ohne Störung des Schulbetriebs erfolgen – und nach den großen Ferien präsentieren sich die Gebäude jetzt in neuem Glanz. Mit einem Investitionsvolumen von rund 844.000 Euro alleine in diesem Sommer trägt die Stadt Landau auch 2025 dazu bei, dass die Bildungs- und Sportinfrastruktur auf einem modernen und sicheren Stand bleibt. Bürgermeister und GML-Dezernent Lukas Hartmann: „Pro Jahr investieren wir sogar über 6 Millionen Euro in die Schulgebäude und Sportanlagen und setzen damit ein klares Zeichen: Die Stadt Landau steht zu ihren Schulen. Wir schaffen moderne, sichere und attraktive Lern- und Freizeitorte – das ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen.“

Und das sind die Maßnahmen in den Sommerferien 2025 im Einzelnen:

Berufsbildende Schule

An der BBS wurden ein neuer Computerraum und eine neue WC-Anlage fertiggestellt und zwei weitere Räume saniert. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt rund 267.000 Euro. Außerdem laufen an der Schule bereits die Arbeiten am Heizungskeller und für die Anschlüsse neuer Wärmepumpen. Die BBS wird mit Mitteln aus dem KIPKI-Förderprogramm mit einem Nahwärmeverbundnetz für eine klimaneutrale Wärmeversorgung ausgestattet.

Integrierte Gesamtschule

An der IGS wurden Maler- und andere Erneuerungsarbeiten für insgesamt rund 21.400 Euro realisiert.

Konrad-Adenauer-Realschule plus

Auch an der KARS fanden Malerarbeiten in mehreren Räumen für rund 10.000 Euro statt.

Eduard-Spranger-Gymnasium

Am ESG wurde in den Sommerferien vor allem geplant: Die Ausschreibung für eine neue elektronische Schließanlage läuft; die Umsetzung ist für die Herbstferien 2025 vorgesehen.

Max-Slevogt-Gymnasium

Für 500 Euro wurde am MSG eine kleine Baumaßnahme am Kunstrasenspielfeld umgesetzt.



Otto-Hahn-Gymnasium

Auf dem ehemaligen Boulefeld im Schulhof des OHG sind neue Fahrradabstellplätze entstanden. Zudem wurden das Basketballfeld neu liniert und im Werkstattbereich ein neuer Linoleumboden verlegt. Macht insgesamt knapp 30.000 Euro.

Paul-Moor-Schule

An der Schule wurden zwei Räume saniert und umgebaut; außerdem fanden Arbeiten an den Fliesen des Bewegungsbads statt. Die Kosten belaufen sich auf zusammen rund 37.000 Euro.

Grundschule Pestalozzi

An der Pesta wurden zwei neue Räume für die Ganztagsbetreuung im Untergeschoss fertiggestellt. Hier wurden der Wandputz und der komplette Bodenaufbau erneuert, Malerarbeiten durchgeführt und die Elektroanlage ausgetauscht. Außerdem erhielt die Gymnastikhalle auf der Südseite eine Sonnenschutzanlage. Die Kosten liegt bei rund 45.000 Euro.

Grundschule Queichheim

Hier wurde der Schulhof neu gestaltet: mit neuen Spielgeräten und einem neuen Pflasterbelag. Die Kosten belaufen sich auf rund 245.000 Euro.

Grundschule Horstring

Hier hat der Bau eines neuen Fluchttreppenhauses auf der Ostseite des Kreuzbaus der Schule begonnen. Der Kostenansatz beträgt rund 140.000 Euro.

Grundschule Godramstein

Nach Fertigstellung einer neuen Fluchttreppe im Jahr 2024 folgten jetzt Umbauten im Erdgeschoss für einen zweiten baulichen Rettungsweg. Die Kosten belaufen sich auf rund 25.000 Euro.

Grundschule Süd

An der Schule wurden umfangreiche Malerarbeiten durchgeführt: Alle Innentüren – mit Ausnahme derer im jüngsten Anbau – wurden neu gestrichen. Die Stadt investiert hier rund 6.000 Euro.

Südpfalzstadion

Zwei Umkleideräume, ein Duschraum, der Flur und der Hausmeisterraum wurden saniert. Dazu gehörten ein neuer Boden, Maler- und Putzarbeiten, die Erneuerung der Elektro- und Sanitäranlagen sowie eine neue Brandschutzdecke. Die Kosten belaufen sich auf rund 17.000 Euro.

Quelle: Stadt Landau