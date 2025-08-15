Hockenheim – Spaziertreff für Menschen mit Gehhilfe oder Rollstuhl



Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Seniorenbüro der Stadt Hockenheim bietet einen Spaziertreff speziell für Menschen mit Rollator oder Rollstuhl an, um ältere Menschen zu vernetzen und ihnen eine Möglichkeit der Geselligkeit, verbunden mit Bewegung an der frischen Luft zu bieten. Der Spaziertreff findet jeden ersten und dritten Mittwoch des Monats, jeweils um 10:00 Uhr statt. Der nächste Termin ist am Mittwoch, den 20. August 2025. Treffpunkt ist das Hockenheimer Schwätz-Bänkle an der Zehntscheune. Bei der Planung wird darauf geachtet, dass ausreichend Sitzgelegenheiten für kleine Verschnaufpausen vorhanden sind. Insgesamt dauert der gemeinsame Spaziergang knapp eine Stunde. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten sich sicher und selbstständig mit ihren Gehilfen oder Rollstühlen fortbewegen können. Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, werden gebeten, Begleitpersonen mitzubringen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Zur besseren Planung des Spaziergangs freut sich die Seniorenbeauftragen Kerstin Berger über eine Anmeldung (Telefon 06205 21-1503, Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9:00 bis 12:30 Uhr oder per Mail: seniorenbuero@hockenheim.de). Kurzentschlossene und spontane Teilnahmen sind dennoch möglich.

Quelle: Stadt Hockenheim