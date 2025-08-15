Grünstadt – Versuchte Flucht vor Polizeistreife

Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag den 14.08.2025 wollte eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt gegen 18:00 Uhr in der Uhlandstraße in 67269 Grünstadt einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Rollerfahrer gab aber sofort Gas und wollte sich der Kontrolle entziehen. Die Beamten konnten erkennen, dass am Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Nacheile verloren die Beamten schließlich den Sichtkontakt zum Roller, konnten diesen aber wieder in der Uhlandstraße in einer leerstehenden Garage abgestellt feststellen. Nicht weit entfernt von der Garage konnte schließlich auch der Rollerfahrer angetroffen werden, welcher mittlerweile oberkörperfrei herumlief und sein zuvor getragenes, auffälliges blaues T-Shirt in der Jeans aufbewahrte. Die Beamten fanden schließlich heraus, dass der Roller nicht versichert war und dieser auch zwecks Einziehung zur Fahndung ausgeschrieben war, da mit diesem zurückliegend in Schifferstadt eine Verkehrsunfallflucht begangen wurde. Zu alle dem fanden die Beamten auch heraus, dass der Rollerfahrer, ein 15-Jähriger aus Waldsee, zum Zeitpunkt seiner Flucht unter dem Einfluss von Amphetamin stand und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Nach der Einleitung eines Strafverfahrens und erfolgter Blutentnahme wurde der Rollerfahrer von seiner Mutter bei hiesiger Dienststelle abgeholt.

Quelle: Polizeiinspektion Grünstadt