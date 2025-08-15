Germersheim – Kreisvolkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kreisvolkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen in der Übersicht –
„Englisch B1 Übergang zu B2 – Conversation – Folgekurs – am Vormittag“
Veranstaltung mit Benedikte Baumgartner, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Mittwoch, 20. August 2025, 9.00 bis 10.30 Uhr, Kursende: 10. Dezember 2025, Kursdauer: 14 Termine, nicht am 21. u. 28.05.2025, Teilnahmegebühr: 90 Euro/Person.
„Alphakurs – Lesen und Schreiben – für türkische Frauen – online am Vormittag“
Veranstaltung mit Melda Keser, . Beginn: Mittwoch, 20. August 2025, 10.00 bis 11.30 Uhr, Kursende: 19. Dezember 2025, Kursdauer: 31 Termine, mittwochs und freitags, Teilnahmegebühr: kostenfrei
„Alphakurs – Lesen und Schreiben – für türkische Frauen – online“
Veranstaltung mit Melda Keser, . Beginn: Mittwoch, 20. August 2025, 17.00 bis 18.30 Uhr, Kursende: 19. Dezember 2025, Kursdauer: 31 Termine, mittwochs und freitags, Teilnahmegebühr: kostenfrei
„Englisch A1.1 – für Anfänger/Anfängerinnen – am Vormittag“
Veranstaltung mit Carola Jansen-Schröder, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Montag, 25. August 2025, 10.30 bis 12.00 Uhr, Kursende: 15. Dezember 2025, Kursdauer: 15 Termine, Teilnahmegebühr: 63 Euro/Person.
„Italienisch A1.1 – für Anfänger/Anfängerinnen “
Veranstaltung mit Carola Jansen-Schröder, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Montag, 25. August 2025, 14.30 bis 16.00 Uhr, Kursende: 15. Dezember 2025, Kursdauer: 15 Termine, Teilnahmegebühr: 91 Euro/Person.
„Yoga – für “Späteinsteigende” – Kurs A“
Veranstaltung mit Belinda Spitz-Jöst, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Montag, 25. August 2025, 16.00 bis 17.30 Uhr, Kursende: 6. Oktober 2025, Kursdauer: 6 Termine, Teilnahmegebühr: 70 Euro/Person.
„Deutsch B1.1 – am Vormittag“
Veranstaltung mit Annette Pähler, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Dienstag, 26. August 2025, 9.00 bis 12.00 Uhr, Kursende: 18. Dezember 2025, Kursdauer: 30 Termine, dienstags und donnerstags, Teilnahmegebühr: 170 Euro/Person.
„Let´s talk Now A2“
Veranstaltung mit Carola Jansen-Schröder, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Dienstag, 26. August 2025, 15.00 bis 16.30 Uhr, Kursende: 16. Dezember 2025, Kursdauer: 15 Termine, Teilnahmegebühr: 70 Euro/Person.
„WORD 2019 (Textverarbeitung) – Kurs A“
Veranstaltung mit Gerald Kessing, Bellheim, Schulstraße 4, Realschule plus, rechts am Gebäude, EG, EDV-Raum. Beginn: Dienstag, 26. August 2025, 18.00 bis 21.00 Uhr, Kursende: 7. Oktober 2025, Kursdauer: 7 Termine, Teilnahmegebühr: 145 Euro/Person.
„Tai Chi Chuan – für Fortgeschrittene“
Veranstaltung mit Karin Hübner, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Dienstag, 26. August 2025, 18.30 bis 20.00 Uhr, Kursende: 18. November 2025, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 70 Euro/Person.
„Funktionales Ganzkörpertraining – am Vormittag“
Veranstaltung mit Martina Weiland, Rülzheim, Am Gaswerk ½, TSC-Royal, Sporthalle. Beginn: Mittwoch, 27. August 2025, 9.00 bis 10.00 Uhr, Kursende: 10. Dezember 2025, Kursdauer: 13 Termine, Teilnahmegebühr: 44 Euro/Person.
„Italienisch A2 – am Vormittag“
Veranstaltung mit Carola Jansen-Schröder, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Mittwoch, 27. August 2025, 10.30 bis 12.00 Uhr, Kursende: 17. Dezember 2025, Kursdauer: 15 Termine, Teilnahmegebühr: 70 Euro/Person.
„EXCEL 2019 (Tabellenkalkulation) – Kurs A“
Veranstaltung mit Gerald Kessing, Bellheim, Schulstraße 4, Realschule plus, rechts am Gebäude, EG, EDV-Raum. Beginn: Mittwoch, 27. August 2025, 18.00 bis 21.00 Uhr, Kursende: 8. Oktober 2025, Kursdauer: 7 Termine, Teilnahmegebühr: 153 Euro/Person.
Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder -53334, per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de oder persönlich bei der „offenen Sprechstunde“, jeden Dienstag von 14-16 Uhr in Germersheim, in der Stadtverwaltung, Kolpingplatz 3, Raum 307.
Quelle: Stadt Germersheim