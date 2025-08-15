Germersheim – Grünabfallsammelplatz in Westheim am 22. und 23. August geschlossen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(rerd/ak) – Aufgrund dringend notwendiger Asphaltarbeiten im gesamten Einfahrtsbereich muss der Grünabfallsammelplatz in Westheim (zwischen Bellheim und Westheim gelegen) am Freitag, 22. August und am darauffolgenden Samstag, 23. August, ganztägig geschlossen bleiben. Während der Arbeiten ist eine Zufahrt zum Sammelplatz nicht möglich.
Bürgerinnen und Bürger können ihren Grünabfall während der Schließzeit alternativ an den Häckselplätzen der Gemeinden im Landkreis Germersheim oder beim Wertstoffhof in Berg (zwischen Neulauterburg und Scheibenhardt) abgeben.
Quelle: Stadt Germersheim