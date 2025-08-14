Dielheim/Wiesloch. Die Kolpingsfamilie Wiesloch lädt ihre Mitglieder und Freunde herzlich ein zur Meßfeier am Freitag 15.08.2025 um 19 Uhr in der Marienkapelle, Kirchstr. 1, 69234 Dielheim. Anlaß ist Mariä Aufnahme in den Himmel.
Weitere Informationen finden Sie auf
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-wiesloch/
Wiesloch – Kolpingsfamilie Wiesloch lädt ein zur Meßfeier zu Mariä Himmelfahrt
Dielheim/Wiesloch. Die Kolpingsfamilie Wiesloch lädt ihre Mitglieder und Freunde herzlich ein zur Meßfeier am Freitag 15.08.2025 um 19 Uhr in der Marienkapelle, Kirchstr. 1, 69234 Dielheim. Anlaß ist Mariä Aufnahme in den Himmel.