Weinheim – Zum Werzwisch oder Schutzstrauß – Sommerlicher Wildkräuterspaziergang in Weinheim mit „Kräuterfee“ Dorisa Winkenbach am 21. August

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim August-Wildkräuterspaziergang mit Dorisa Winkenbach in Weinheim am Donnerstag, 21. August, 17 Uhr bis etwa 19 Uhr, geht es um den Schutzstrauß und das Räucherbündel – also eine alte Tradition im jungen Gewand. Altes Wissen wird in neuer Zeit immer mehr gefragt, weiß Dorisa Winkenbach. Die Wildkräuter werden vorgestellt, gesammelt und gebunden. Doris Winkenbach erklärt dazu Wesen, Wirkung, Haltbarmachung und Nutzen. Die „Frauendreissiger“, so nannte man früher die Zeit zwischen Maria Himmelfahrt und Maria Geburt. Es war dir klassische Zeit des Kräutersammelns für Tees zur inneren und äußerlichen Anwendung. Die Schutzsträuße wurden in Haus und Stall aufgehängt und bei Bedarf etwas davon entnommen. Sie heißen, je nach Region auch Werzwisch, Würzbüschel oder Riecher. Zum Räuchern von Haus, Auto und Stall, Mensch und Tier werden ebenfalls kompakte Bündel zusammengestellt und gebunden. Der Spaziergang findet am Technologiepark im Nordwesten Weinheims statt. Treffpunkt am Kreisel hinter dem Feuerwehrzentrum. Anmeldung unter: 0174 4163123 oder artemis@winkenbach.net Gebühr: 23 Euro. Mitbringen: Sonnen- oder Regenkopfschutz; festes Schuhwerk; Trinkwasser; Schnur zum Bündeln; Extraglas mit Deckel für Samen und Blüten, mittelgroß. Infos unter www.winkenbach.net

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken