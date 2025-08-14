Weinheim – Nachts im Wald und gar nicht ängstlich – Nachwanderung für Kinder mit dem Waldguide am 25. August in Weinheim – Stockbrot am Feuer

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Hochsommer ist der Wald nachts besonders schön, die Sterne funkeln, Sternschnuppen schießen zu Boden. Und wenn man dann noch von einem echten Waldguide auf die Besonderheiten des Forstes bei Nacht aufmerksam gemacht wird, dann wird es so richtig spannend – und ängstlich wird man bei fachkundiger Begleitung auch nicht. So wie in Weinheim am Montag, 25. August. Da lädt die Tourist-Info gemeinsam mit den Forstamt des Rhein-Neckar-Kreises zu einer „Nachtwanderung im Weinheimer Stadtwald“ ein, Treffpunkt ist um 20 Uhr an der „Zinkgräfbank“ am Pavillon oberhalb der Hügelstraße. Geeignet ist die Führung für Kinder ab neun Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Der Waldguide unternimmt mit seiner Gruppe passende Spielchen, wobei genügend Zeit bleibt, die nächtliche Atmosphäre im Wald zu genießen. Die Wanderung endet mit leckerem Stockbrot am Feuer (Teig wird der Guide mitbringen, Stöcke werden vor Ort gesucht). Geplant ist ein Rundweg von etwa 2,5 Kilometer mit Anstieg. Festes Schuhwerk wird dringend empfohlen. Die Nachtwanderer bewegen sich auch auf unwegsamen Gelände. Bei Gewitter, Sturm, Starkregen und Krankheit kann die Wanderung leider nicht stattfinden und muss (im Zweifel auch kurzfristig) abgesagt werden. Angesetzt sind zweieinhalb Stunden, eine Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung über: Tourist-Information, Telefon 06201 82 610 oder tourismus@weinheim.de

