Weinheim – Gut „be-Tracht-et“ Ausstellung im Weinheimer Museum führt zum Landesfest-Wochenende der Heimattage hin – Zu sehen ab 15. August

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In Riesenschritten geht man bei der Stadt Weinheim nun dem zweiten großen Heimattage-Wochenende entgegen: Den Landesfesttagen mit Landesfestumzug vom Freitag, 12. September bis Sonntag, 14. September, verbunden mit dem Weinheimer Herbst und dem Dürreplatzfest. Dazu wirft ein Ereignis jetzt schon mal seine Schatten voraus, diese Schatten tragen verspielte Verzierungen, Schleifen, Brokatstickereien, bunte Bommel – und was sonst noch so alles zu einer zünftigen Tracht gehört. Am Freitag, 15. August, 17 Uhr, wird im Museum der Stadt am Amtshausplatz die Ausstellung „Gut „be-Tracht-et“ eröffnet. Der Landesverband der Heimat- und Trachtenvereine Baden-Württemberg stellt immer für den Austragungsort der Heimattage Baden-Württemberg, dieses Mal also für Weinheim, eine Ausstellung mit Trachtenkleidung aus dem Land zusammen. Die Ausstellung ist dann zu den Öffnungszeiten des Museums (Dienstag bis Samstag von 14 Uhr bis 17 Uhr und sonntags von 10 Uhr bis 17 Uhr bis einschließlich Sonntag, 14. September, zu sehen; das ist der Tag des Landesfestumzuges, an dem rund 2000 Trachtenträger in Weinheim zu Gast sind. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird an diesem Tag Weinheim besuchen.

Die Ausstellung im Museum zeigt vier Wochen lang mit verschiedenen Meisterstücken der Handwerkskunst vom Bodensee bis zum Kraichgau, wie überraschend vielfältig die Trachten im Bundesland sind. Eine Bereicherung stellen die Trachten von Volksgruppen dar, die im Laufe der Zeit in Baden- Württemberg eine neue Heimat gefunden haben und ihr Brauchtum hier weiter pflegen. Auch der Weinheimer Heimat- und Kerweverein steuert eine Kerwetracht bei. Zur Ausstellungseröffnung am und im Museum werden Reinhold Frank, der Landesverbandsvorsitzende und Anita Ellinger, die Kulturwartin des Verbandes in Weinheim sein und die Ausstellung nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Andreas Buske und Grußworten der Landtagsabgeordneten Fadime Tuncer erklären und eröffnen. Für die musikalische Umrahmung sorgen mit Mundartmusik Manfred Maser und Bernd Windisch.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim