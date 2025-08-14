Speyer – Teamwork im Sankt Vincentius Krankenhaus: Kreatives Nähprojekt hilft desorientierten Patienten.



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Nesteldecken als therapeutische Unterstützung auf

Station

Eine einfache Idee mit großer Wirkung:

Im Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer sorgt ein kreatives Nähprojekt für

mehr Lebensqualität bei Menschen mit Demenz. Zwei leidenschaftliche

Hobbynäherinnen haben gemeinsam mit Ergotherapeutin Alexandra Unruh

sogenannte Nesteldecken entwickelt – mit dem Ziel, rastlosen Händen eine

sinnvolle Beschäftigung zu geben und Patienten zu beruhigen, ohne sie

einschränken zu müssen.

Die Idee kam von Alexandra Unruh, die seit Juli 2023 als Ergotherapeutin im

Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer tätig ist. Auf den Stationen erlebt sie re-

gelmäßig, wie unruhige, desorientierte Patienten an Kabeln und Schläuchen zup-

fen – ein Verhalten, das mitunter gefährlich werden kann. Hier bedarf es einer

sanften, therapeutischen Lösung, den sogenannten Nesteldecken.

Diese speziell gestalteten Fühldecken sind aus verschiedenen Materialien und

Elementen wie Schüre, Kordeln oder Knöpfen genäht und bieten so eine beruhi-

gende Beschäftigung für die Hände. Das sogenannte „Nesteln“ wirkt entspan-

nend, kann Ängste lindern und verhindert, dass Patienten an empfindlicher Medi-

zintechnik zerren.

Doch woher eine solche Decke bekommen? Über die Krankenhaus-Seelsorgerin

fand Alexandra Unruh den Kontakt zu Gabriele Luksch, Mitarbeiterin im Schreib-

büro und begeisterte Patchwork-Künstlerin. Luksch, gelernte Diplomingenieurin

für Bekleidungstechnik, näht seit fast 30 Jahren – einmal die Woche gemeinsam

mit ihrer langjährigen Freundin Angelika Hiehn. Beide Frauen bringen nicht nur

ein beeindruckendes Repertoire an Nähtechniken mit, sondern auch eine große

Portion Herzblut und Kreativität.



Nach einer intensiven Recherche entwickelten Luksch und Hiehn gemeinsam mit

Ergotherapeutin Alexandra Unruh innovative Nesteldecken, die weit über das

Übliche hinausgehen. Jede Decke ist ein Unikat – liebevoll gestaltet, aufwendig

gearbeitet und voll von durchdachten Details: von Reißverschlüssen und Knopf-

löchern über glatte und raue Stoffflächen bis hin zu schweren und leichten

Elementen für unterschiedliche sensorische Reize. Ihre Decken erforderten rund 10

Stunden Hand- und Maschinenarbeit – das Material stammt komplett aus dem

privaten Fundus der beiden Näherinnen.

Die erste Decke wurde inzwischen erfolgreich bei einer Patientin eingesetzt.

Alexandra Unruh begleitete behutsam die Anwendung, führte beim ersten Mal die

Hand der Patientin über die textilen Elemente und beobachtete die Wirkung: Die

Aufmerksamkeit zur Decke beruhigt die Patientin deutlich und gibt die Möglichkeit

den vorhandenen Bewegungsdrang sicher auszuleben – ein persönliches Ge-

schenk. Ein stiller, aber bedeutender Erfolg.

Für die beiden Näherinnen ist das Projekt ein Herzensanliegen. „So lange wir aus

unserem großen Fundus an Stoffen und Nähmaterial schöpfen können, nähen

wir weiter – denn Ideen haben wir noch viele!“, sagen Luksch und Hiehn voller

Überzeugung.

Ein Projekt, das zeigt, was entstehen kann, wenn Kreativität, Fachwissen und

Fürsorge aufeinandertreffen – zum Wohl der Patienten.

Interessenten, die ebenfalls Lust und Zeit haben, eine Nesteldecke zu nähen,

wenden sich gerne direkt an Alexandra Unruh, Ergotherapeutin im Sankt Vincentius Krankenhaus,

E-Mail ergotherapie@vincentius-speyer.de

Bild1: Teamwork als therapeutische Unterstützung (v.l.n.r.) Gabriele Luksch, Alexandra Unruh,

Angelika Hiehn (Foto frei)

Bild2: Jede Decke ist ein Unikat: Die Nesteldecken für unruhige, desorientierten Patienten auf

Station (Foto frei)

Quelle: Sankt Vincentius Krankenhaus