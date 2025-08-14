  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

14.08.2025, 21:17 Uhr

Speyer – Teamwork im Sankt Vincentius Krankenhaus: Kreatives Nähprojekt hilft desorientierten Patienten.


Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Nesteldecken als therapeutische Unterstützung auf
Station

Eine einfache Idee mit großer Wirkung:
Im Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer sorgt ein kreatives Nähprojekt für
mehr Lebensqualität bei Menschen mit Demenz. Zwei leidenschaftliche
Hobbynäherinnen haben gemeinsam mit Ergotherapeutin Alexandra Unruh
sogenannte Nesteldecken entwickelt – mit dem Ziel, rastlosen Händen eine
sinnvolle Beschäftigung zu geben und Patienten zu beruhigen, ohne sie
einschränken zu müssen.

Die Idee kam von Alexandra Unruh, die seit Juli 2023 als Ergotherapeutin im
Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer tätig ist. Auf den Stationen erlebt sie re-
gelmäßig, wie unruhige, desorientierte Patienten an Kabeln und Schläuchen zup-
fen – ein Verhalten, das mitunter gefährlich werden kann. Hier bedarf es einer
sanften, therapeutischen Lösung, den sogenannten Nesteldecken.

Diese speziell gestalteten Fühldecken sind aus verschiedenen Materialien und
Elementen wie Schüre, Kordeln oder Knöpfen genäht und bieten so eine beruhi-
gende Beschäftigung für die Hände. Das sogenannte „Nesteln“ wirkt entspan-
nend, kann Ängste lindern und verhindert, dass Patienten an empfindlicher Medi-
zintechnik zerren.

Doch woher eine solche Decke bekommen? Über die Krankenhaus-Seelsorgerin
fand Alexandra Unruh den Kontakt zu Gabriele Luksch, Mitarbeiterin im Schreib-
büro und begeisterte Patchwork-Künstlerin. Luksch, gelernte Diplomingenieurin
für Bekleidungstechnik, näht seit fast 30 Jahren – einmal die Woche gemeinsam
mit ihrer langjährigen Freundin Angelika Hiehn. Beide Frauen bringen nicht nur
ein beeindruckendes Repertoire an Nähtechniken mit, sondern auch eine große
Portion Herzblut und Kreativität.


Nach einer intensiven Recherche entwickelten Luksch und Hiehn gemeinsam mit
Ergotherapeutin Alexandra Unruh innovative Nesteldecken, die weit über das
Übliche hinausgehen. Jede Decke ist ein Unikat – liebevoll gestaltet, aufwendig
gearbeitet und voll von durchdachten Details: von Reißverschlüssen und Knopf-
löchern über glatte und raue Stoffflächen bis hin zu schweren und leichten
Elementen für unterschiedliche sensorische Reize. Ihre Decken erforderten rund 10
Stunden Hand- und Maschinenarbeit – das Material stammt komplett aus dem
privaten Fundus der beiden Näherinnen.

Die erste Decke wurde inzwischen erfolgreich bei einer Patientin eingesetzt.
Alexandra Unruh begleitete behutsam die Anwendung, führte beim ersten Mal die
Hand der Patientin über die textilen Elemente und beobachtete die Wirkung: Die
Aufmerksamkeit zur Decke beruhigt die Patientin deutlich und gibt die Möglichkeit
den vorhandenen Bewegungsdrang sicher auszuleben – ein persönliches Ge-
schenk. Ein stiller, aber bedeutender Erfolg.

Für die beiden Näherinnen ist das Projekt ein Herzensanliegen. „So lange wir aus
unserem großen Fundus an Stoffen und Nähmaterial schöpfen können, nähen
wir weiter – denn Ideen haben wir noch viele!“, sagen Luksch und Hiehn voller
Überzeugung.

Ein Projekt, das zeigt, was entstehen kann, wenn Kreativität, Fachwissen und
Fürsorge aufeinandertreffen – zum Wohl der Patienten.
Interessenten, die ebenfalls Lust und Zeit haben, eine Nesteldecke zu nähen,
wenden sich gerne direkt an Alexandra Unruh, Ergotherapeutin im Sankt Vincentius Krankenhaus,
E-Mail ergotherapie@vincentius-speyer.de

Bild1: Teamwork als therapeutische Unterstützung (v.l.n.r.) Gabriele Luksch, Alexandra Unruh,
Angelika Hiehn (Foto frei)
Bild2: Jede Decke ist ein Unikat: Die Nesteldecken für unruhige, desorientierten Patienten auf
Station (Foto frei)

Quelle: Sankt Vincentius Krankenhaus

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT


    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com