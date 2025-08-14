Speyer – Teamwork im Sankt Vincentius Krankenhaus: Kreatives Nähprojekt hilft desorientierten Patienten.

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Nesteldecken als therapeutische Unterstützung auf
Station
Eine einfache Idee mit großer Wirkung:
Im Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer sorgt ein kreatives Nähprojekt für
mehr Lebensqualität bei Menschen mit Demenz. Zwei leidenschaftliche
Hobbynäherinnen haben gemeinsam mit Ergotherapeutin Alexandra Unruh
sogenannte Nesteldecken entwickelt – mit dem Ziel, rastlosen Händen eine
sinnvolle Beschäftigung zu geben und Patienten zu beruhigen, ohne sie
einschränken zu müssen.
Die Idee kam von Alexandra Unruh, die seit Juli 2023 als Ergotherapeutin im
Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer tätig ist. Auf den Stationen erlebt sie re-
gelmäßig, wie unruhige, desorientierte Patienten an Kabeln und Schläuchen zup-
fen – ein Verhalten, das mitunter gefährlich werden kann. Hier bedarf es einer
sanften, therapeutischen Lösung, den sogenannten Nesteldecken.
Diese speziell gestalteten Fühldecken sind aus verschiedenen Materialien und
Elementen wie Schüre, Kordeln oder Knöpfen genäht und bieten so eine beruhi-
gende Beschäftigung für die Hände. Das sogenannte „Nesteln“ wirkt entspan-
nend, kann Ängste lindern und verhindert, dass Patienten an empfindlicher Medi-
zintechnik zerren.
Doch woher eine solche Decke bekommen? Über die Krankenhaus-Seelsorgerin
fand Alexandra Unruh den Kontakt zu Gabriele Luksch, Mitarbeiterin im Schreib-
büro und begeisterte Patchwork-Künstlerin. Luksch, gelernte Diplomingenieurin
für Bekleidungstechnik, näht seit fast 30 Jahren – einmal die Woche gemeinsam
mit ihrer langjährigen Freundin Angelika Hiehn. Beide Frauen bringen nicht nur
ein beeindruckendes Repertoire an Nähtechniken mit, sondern auch eine große
Portion Herzblut und Kreativität.
Nach einer intensiven Recherche entwickelten Luksch und Hiehn gemeinsam mit
Ergotherapeutin Alexandra Unruh innovative Nesteldecken, die weit über das
Übliche hinausgehen. Jede Decke ist ein Unikat – liebevoll gestaltet, aufwendig
gearbeitet und voll von durchdachten Details: von Reißverschlüssen und Knopf-
löchern über glatte und raue Stoffflächen bis hin zu schweren und leichten
Elementen für unterschiedliche sensorische Reize. Ihre Decken erforderten rund 10
Stunden Hand- und Maschinenarbeit – das Material stammt komplett aus dem
privaten Fundus der beiden Näherinnen.
Die erste Decke wurde inzwischen erfolgreich bei einer Patientin eingesetzt.
Alexandra Unruh begleitete behutsam die Anwendung, führte beim ersten Mal die
Hand der Patientin über die textilen Elemente und beobachtete die Wirkung: Die
Aufmerksamkeit zur Decke beruhigt die Patientin deutlich und gibt die Möglichkeit
den vorhandenen Bewegungsdrang sicher auszuleben – ein persönliches Ge-
schenk. Ein stiller, aber bedeutender Erfolg.
Für die beiden Näherinnen ist das Projekt ein Herzensanliegen. „So lange wir aus
unserem großen Fundus an Stoffen und Nähmaterial schöpfen können, nähen
wir weiter – denn Ideen haben wir noch viele!“, sagen Luksch und Hiehn voller
Überzeugung.
Ein Projekt, das zeigt, was entstehen kann, wenn Kreativität, Fachwissen und
Fürsorge aufeinandertreffen – zum Wohl der Patienten.
Interessenten, die ebenfalls Lust und Zeit haben, eine Nesteldecke zu nähen,
wenden sich gerne direkt an Alexandra Unruh, Ergotherapeutin im Sankt Vincentius Krankenhaus,
E-Mail ergotherapie@vincentius-speyer.de
Bild1: Teamwork als therapeutische Unterstützung (v.l.n.r.) Gabriele Luksch, Alexandra Unruh,
Angelika Hiehn (Foto frei)
Bild2: Jede Decke ist ein Unikat: Die Nesteldecken für unruhige, desorientierten Patienten auf
Station (Foto frei)
Quelle: Sankt Vincentius Krankenhaus