Sinsheim – Neue Komfortstation in der GRN-Klinik



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Service und Ausstattung mit Hotel-Ambiente

Nach einer umfassenden Modernisierung in den letzten Monaten präsentiert sich die Komfortstation der GRN-Klinik Sinsheim in neuem, zeitgemäßem Erscheinungsbild. Die stilvoll eingerichteten Einzel- und Zweibettzimmer sowie Familienzimmer auf der Mutter-Kind-Station mit hochwertiger Ausstattung schaffen eine ruhige, persönliche Atmosphäre – ideal für eine erholsame Genesung.

„Wir bieten unseren Patienten hier ein Plus an Wohlbefinden, Servicekultur und Atmosphäre”, so Thorsten Großstück, Klinikleiter der GRN-Klinik Sinsheim, „bei bester Behandlungsqualität, die selbstverständlich allen Patientinnen und Patienten unseres Hauses zugutekommt.”



Die neu gestaltete Komfortstation richtet sich an Patientinnen und Patienten, die neben der umfassenden medizinischen Versorgung besonderen Wert auf Komfort und persönlichen Service legen. Die komfortablen Patientenzimmer verfügen über moderne Bäder, hochwertige Materialien und ein durchdachtes Raumkonzept. Zahlreiche Serviceleistungen – wie ein täglicher Handtuchwechsel, frische Bettwäsche alle zwei Tage sowie eine individuelle Menüauswahl aus einem vielfältigen Speisenangebot – tragen dazu bei, den Klinikaufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

Ein stilvoller Loungebereich mit Kaffeevollautomat, kleinen Snacks und Erfrischungsgetränken steht ebenso zur Verfügung wie ein reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet, welches keine Wünsche offenlässt.



„Unser Anspruch ist es Patientinnen und Patienten nicht nur bestmöglich medizinisch zu betreuen, sondern ihnen darüber hinaus eine Umgebung zu bieten, in der sie sich rundum gut aufgehoben fühlen”, erklärt Stephanie Linß, stellvertretende Klinikleiterin der GRN-Klinik Sinsheim.

Nach Absprache ist es möglich, eine Begleitperson im Patientenzimmer unterzubringen – eine Option, die insbesondere bei längeren Aufenthalten sehr geschätzt wird. Und ab September können auch Geschwisterkinder in den Familienzimmern auf der Mutter-Kind-Station übernachten.

Das Angebot richtet sich vor allem an privat- und zusatzversicherte Patienten, bei denen die Krankenkasse oft die Kosten übernimmt. Gesetzlich versicherte Patienten haben die Möglichkeit, einen Aufenthalt auf der Wahlleistungsstation als Selbstzahler zu buchen.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH